獅子逐夢不分年齡、這類人想「稱霸世界」！12星座勇於追夢排行榜

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聯合新聞網／ 綜合報導
有的星座對追逐夢想特別積極。圖／Ingimage
有的星座對追逐夢想特別積極。圖／Ingimage

有句話說「做人如果沒有夢想，跟鹹魚有什麼分別」，有的星座甚至不分年齡，都一直懷抱著勇於追夢的想法。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行每個星座對於追夢的積極程度。

第12名 天秤座

重視幽雅的天秤座，認為比起埋首苦幹，愉快地生活才是最重要的。

第11名 雙子座

雙子即使動念想做點什麼，往往容易只有三分鐘熱度。

第10名 金牛座

金牛雖然不是沒有夢想，但總是會審慎評估可行性再做決定。

第9名 水瓶座

水瓶會在事前先做好規劃，想避免挑戰夢想失敗的風險。

第8名 雙魚座

想像力豐富的雙魚座，雖然對夢想有很多想法，但沒有足夠追夢的精力。

第7名 巨蟹座

如果有同伴的扶持和加油打氣，就能讓巨蟹座更勇於追夢。

第6名 處女座

若是想要挑戰某個難關，他們會削減其他娛樂的時間金錢，確保自己能夠挑戰成功。

第5名 魔羯座

魔羯座認為人生就是不斷的挑戰目標，因此無論何時，總是在朝著某個理想邁進。

第4名 牡羊座

行動派的牡羊座，比起煩惱夢想可不可能實現，會選擇直接身體力行。

第3名 天蠍座

對天蠍座而言，若執著於某件事情上，就不會去考慮其他方面，專心朝著目標挑戰，可說是他們本身的座右銘。為了實現那一個理想，他們認為付出再多犧牲都沒關係，有著堅忍不拔的鬥志。

第2名 獅子座

說到勇於追夢這件事，雖然看似是年輕人的特權，但對獅子座而言，追求夢想可是不分年齡的。無論到了幾歲，他們都依然像是小孩子般，願意為了興趣認真投入，更加精進自我。

第1名 射手座

想要挑戰夢想的大前提，當然就是本身也得要「有夢想」才行。而有著獵人性格的射手座，心中也總是懷抱著高人一等的夢想，甚至還考慮過有朝一日，能在自己的夢想領域中稱霸世界，並為此付出一切努力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

夢想 日本 星座

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