「金木水火土」職場也看面相學？火行人很衝、金人規矩多、水行人靈活胖子

如何在職場上應用面相學，找到一個好的老闆，還有好的下屬？新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師簡少年出版《簡少年現代生活算命書》（時報出版）書中提到，面相學裡面有屬於比較傳統的「五行相法」，它把人歸類為金、木、水、火、土五種五行，再根據這五種五行，分類以及判斷這些人的性格，分析出他們彼此之間的關係。

根據簡少年的說法，理解這五行的特性，可以幫助我們在職場中選擇合適的老闆和下屬。例如，屬金的人通常代表規則多；屬木的人代表熱愛學習；屬水的人代表應酬能力強；屬火的人代表快速和急躁；屬土的人代表緩慢且包容。

金行人，臉方，規矩多

像是「金行人」，如金子一樣閃閃發光，一般來說比較容易出名。然而，因為是金屬，性格較硬，框架較多，脾氣也比較倔。金行人的面相特徵是臉形方正，臉越方，越接近金行人。因此，臉部稜角越多，就越符合金子硬邦邦的特質，也越接近金行人的面相。金行人通常在職場上展現出堅定的領導能力，適合擔任高層管理職位。他們在決策時果斷、精準，能迅速抓住重點並執行。但同時，他們也需要注意柔化自己的態度，以便與同事更好地合作，避免因過於強硬而導致人際關係緊張。

五行人特徵。圖/時報出版提供

木行人，臉長，愛學習

再來是「木行人」，木行人屬於臉比較長，身體也長，手長腳長臉長，是典型的木行人面相。木行人就像木頭一樣，並非在感情上如木頭般呆板，而是像木頭一樣，緩慢成長，延展性高。木行人成長為大樹後，能夠給予小動物棲息的空間，顯得仁慈。此外，木行人也喜歡學習，因為他們有很好的延展性，並且在成長過程中逐漸進步。因此，木行人有豐富的想法和思想，注重生命的意義和知識的進步，具有較高的好學精神。不過，木行人通常屬於大器晚成的類型，因為從小樹長成大樹需要較長的時間。

水行人，臉圓，靈活的胖子

「水行人」在面相學中偏向圓形。水的形態多變，可以變成方的、圓的，甚至各種形狀，因為水能根據不同的容器變化。因此，水行人的特點是八面玲瓏，善於交際，具有多種不同的樣貌。他們性格柔情似水，通常比較浪漫，在感情上也多情。形象上來說，水行人通常是靈活的胖子。許多人會問：「老師，我的臉到底算不算圓？」有時候大家很難理解。其實，水行人的特徵簡單來說就是「沒有脖子」，如果你的脖子比較長，就不算典型的水行人。如果你沒有脖子，臉又很圓，整個人圓圓的，那你就是典型的水行人。此外，水行人發財的速度比一般人快，發展迅猛。如果水行人發財，往往是在一瞬間，如同黃河氾濫，一發不可收拾。

火行人，臉尖，個性急

再來我們說「火行人」。火行人的臉型比較像火，臉型尖，額頭較大或較拱，下巴很尖，有點像冰淇淋甜筒。火行人一般來說性格急躁，非常沒有耐性，思考和行動速度很快，經常做出讓人意想不到的事情，因此創意十足。他們容易創造出瞬間爆發和爆紅的作品。然而，火行人的續航力較低，中晚年時期的發展往往不如年輕時順利。這也解釋了為什麼火行人的下巴比較尖，因為他們就像火一樣急躁，年輕時容易成功，但也容易熄滅，事業發展不穩定，呈現一陣一陣的狀態。這就是火行人的特點：年輕時事業迅速崛起，但缺乏長久的穩定性。因此，了解火行人的特性，可以幫助我們更好地預測他們的職業發展軌跡，並制定相應的應對策略。

土行人，臉厚重，緩慢的胖子

最後我們來看「土行人」。土行人臉部特徵厚重，臉肉很多，但不是圓，給人一種沉穩的感覺。土行人性格穩重，包容性強，耐性較高。他們能夠承受長時間的計劃和策略，並且有耐心等待，所以在長期性的成功上，他們更容易達成。一般來說，土行人早年不容易成功，但晚年卻容易發展起來。面相上，他們下巴的肉比較多，臉型通常偏梯形，額頭不會很寬廣。他們的事業在中晚年會變得非常大，越晚年事業越興旺。很多人會問：「老師，我分不出來水行人和土行人？」其實，水行人和土行人都是胖子，且都有沒有脖子的特徵。但水行人是靈活的胖子，而土行人是緩慢的胖子。如果遇到脖子很短的人，可以推測他是水行人還是土行人。

了解五行相生相剋，職場合作更順利

那我們前面介紹了五行，實際上要怎麼樣來使用，才能運用得更好呢？最簡單的用法是找下屬運的部分，我們在面相上找下屬，其實相生是比較好的。舉例來說，我是一個「木行人」，遇到一個下屬是「水行人」，水會生木。木行人可能很有智力，但不太會應酬，而水行人很善於應酬，他擅長應酬的能力就會幫助木行人，學習和執行更多的戰略。這樣的水行人就能與木行人達成很好的合作。通常你會看到一些臉比較窄的老闆，他們肯定有一個臉比較胖的夥伴，這個胖子夥伴負責解決外務，而臉窄的老闆則負責事業的規劃與運營，這是一個比較好的組合。找老闆也是一樣，如果老闆能相生你，你就會做得比較順，相剋則會比較痛苦。舉例來說，木頭會剋土，土行人本來就很緩慢，需包容很多事，而木行人則不斷學習。如果兩者都很慢，事情就難以推進。

(本文摘錄自《簡少年現代生活改運書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

五行相剋有解，化解矛盾水行人是關鍵

那如果相剋有沒有辦法解決？五行本身有相生的效果，可以通關解決問題。舉例來說，金剋木，但如果多一個水，金會生水，水會生木。多了一個水行人，整個情況就不一樣了。金行人的規矩，通過水行人用比較柔和的方式處理，再交給木行人去發展，這樣的團隊合作就會順利。在客戶與廠商上也是一樣，如果你發現客戶的面相屬於生你的五行，那麼成交的概率就會比較高，客戶比較容易為你付出或購買。如果做銷售時發現夫妻中，老婆比老公更容易對你付出，你就要攻向老婆；反之亦然。人們通常具有多種性格，比如木帶土、木帶火、金帶木等等，很難只有單一種性格。先從自我了解開始，分析自己的特質。「木頭代表學習」，「火代表快速和急躁」，「水代表應酬能力強」，「金代表規則多」，「土代表緩慢且包容」。從中找出自己的比例，相生的時候性格會很順，相剋的時候則容易矛盾，生活會比較辛苦。

要改善這些問題，假設你發現自己是水剋火的人，很能應酬又很急，需要一點木來調和。水生木，木生火，透過木的特質，不斷學習和仁慈，你就會變得更好。以上就是五行相法的應用，希望大家都能夠找到適合自己的生活方式。

(本文摘錄自《簡少年現代生活算命書：讓神祕玄學輕鬆應用在日常生活之中》，時報出版，未經同意禁止轉載。)