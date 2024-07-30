四生肖超勢利眼！虎只重利益、鼠不信人、「他」平常熱情出事落跑第一

你有遇過勢利眼的人嗎？他們看人會再三打量，發現是你只是「小咖」就不理不睬，發現你是重要的人，或是從你身上有利可圖，有好處可拿，立刻湊上前表演熱絡，這種人甚至在交朋友的時候也是如此。旺好運分享，有4個生肖就是標準的勢利眼，有利可圖才湊上前。

勢利眼生肖：鼠

屬鼠的人精明能幹，很懂得看準時機，有利可圖才會出手，他們信不過別人，就算是同一個團隊合作的夥伴，也覺得對方有什麼陰謀詭計。

勢利眼生肖：虎

屬虎的人是利己主義者，雖然他們到處都會交朋友，但能幫助他們解決困難、帶來好處的人，才會被真的重視，當成真正的朋友。

勢利眼生肖：猴

屬猴的人十分精明，在交友與利益方面更不馬虎，而且一點點蠅頭小利無法打動他們，如果有利可圖的人事物出現，一定馬上把握機會。

勢利眼生肖：雞

屬雞的人愛享受、喜富貴，有錢的時候說話特別大聲，只要身邊有本事的人他們就會湊上去，不過當別人落難了，可是跑得比誰都快。

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