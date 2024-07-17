很會摸魚！4生肖爽當「薪水小偷」…兔歪腦筋多、狗上班做私事、他天生懶鬼

工作太辛苦，難免會想找空檔偷懶摸魚，讓自己休息一下，有些人可是上班摸魚的高手！旺好運分享，以下4個生肖都是上班常常偷懶的薪水小偷，快看看都有誰吧！

▍兔

屬兔的人愛偷懶，就算上班時間也不例外，明明很聰明卻都在動歪腦筋，總是不斷嘗試各種摸魚方法，想要他們改變，最好別用責備的方式，可能適得其反。

▍猴

屬猴的人無拘無束，雖然必須上班賺錢才能生活，但他們不喜歡工作的諸多規範與束縛，往往會是認真兩小時、偷懶十小時的摸魚模式。

▍狗

屬狗的人生性好玩，會受不了單調、總是重複事務的工作內容，所以一邊工作，一邊還要安排下班後和假日的娛樂時光，享受生活。

▍豬

屬豬的人天生懶惰，對工作都是抱持著得過且過的心情，所以上班習慣性偷懶都是常態，只要沒人管束的話，就會一直打混下去。

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