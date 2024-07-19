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家裡有他就強運！「四生肖」好福氣、從小得人疼…還帶旺全家

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為家族示意圖。圖/ingimage
圖為家族示意圖。圖/ingimage

有些人生來就自帶福氣，一生過得順風順水，只要家裡有他，整個家的運勢都會變旺！旺好運分享，以下4個生肖都是好運滿滿、福祿雙全，旺自己也旺家。

旺家運生肖：龍

屬龍的人攜財攏福，若家裡有生肖屬龍的人，從出生開始就會帶旺家運，把自身好福氣帶給家人，他們做什麼事都是成多敗少，一生不缺財帛。

旺家運生肖：馬

屬馬的人從小活潑好動，天生福氣加持，連帶讓整個家運勢跟著旺，雖然小時候不讓父母省心，但長大後會讓父母驕傲，可以好好享清福。

旺家運生肖：狗

屬狗的人從小就認真學習，讓父母添光溢彩，而且他們一路努力，越老越興旺，無論到哪裡，都能把好運帶回家。

旺家運生肖：豬

屬豬的人福氣深厚，一生財運、貴人不斷，從出生就能為家裡帶來財富，而且好運越來越多，旺家旺父母，結婚後還旺夫益子。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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