天馬行空「腦洞大開」四星座！蛇想法獵奇、羊根本屁孩、他天生無厘頭

「腦洞大開」由「腦補」一詞衍生而來，「腦補」指的是在大腦裡通過想像來補充、添加沒有發生的事情，「腦洞」則是透過大腦想像來填充的洞穴，「腦洞大開」便是指想像力豐富、天馬行空，讓人意外的情形了。旺好運分享，以下4個生肖都是古靈精怪、不按牌理出牌的個性！

腦洞大開生肖：蛇

屬蛇的人心裡有股叛逆，不喜歡循規蹈矩的無趣生活，就算是在長輩眼中的乖寶寶，其實私底下有很多大膽獵奇的想法，常讓大家跌破眼鏡。

腦洞大開生肖：羊

屬羊的人內心還是個小屁孩，喜歡捉弄別人，看大家出糗、驚慌失措的模樣，不過他們所開的玩笑有趣又無傷大雅，不至於太過冒犯。

腦洞大開生肖：猴

屬猴的人喜歡熱鬧，覺得生活不應該枯燥，三不五時就想找點樂子，當需要創業提案時，問他們的主意準沒錯！

腦洞大開生肖：狗

屬狗的人時常會有些無厘頭的想法，偶爾還喜歡帶著大家一起腦洞大開，他們想讓自己和身邊人都開心放鬆，娛樂大眾。

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