霸道總裁愛上我！三星座天生「抖M體質」…雙子居然第一名

說起戀愛，每個人心態大不同。但有些人就是容易有受虐的傾向，喜歡「霸道總裁」那種愛情，最好對方有點大男人，對方越霸道管越多，就代表自己在對方心裡很重要。命理網站旺好運分享「這些星座在感情上，就是愛被虐」，快看看你上榜沒。

第三名：處女座

處女座非常喜歡被管、被領導，因為對他們來說，有種受到重視的感覺，就會感覺到非常的幸福，在他們心中伴侶的地位也會越來越高。

第二名：摩羯座

摩羯座很喜歡有主見的人，只要是很聰明與智慧的人，他們都會非常願意配合，雖然他們不希望對方太過於霸道，但只要懂得拿捏，對他們來說就會更加珍惜。

第一名：雙子座

雙子座表面上雖然討厭被伴侶約束很多事情，但其實內心會有一種被愛與被在乎的感覺，因此他們很願意為了伴侶，而去退讓很多事情。

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