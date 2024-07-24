越相處越討人厭三星座！處女控制狂、第一名脾氣暴躁又自我中心

有些人一開始覺得非常好相處，但認識久了才會發現他們有夠麻煩，雷點也超級多。旺好運分享「這些星座相處越久越惹人厭煩」，快看看都有誰上榜。

第三名：處女座

處女座總是給人很完美的形象，但也因為對於所有的事情都太過於要求，一旦相處久了他們就會開始要求東要求西，時常搞得別人壓力很大，最後只會想逃離處女座的魔掌。

第二名：雙子座

雙子座一開始的形象會讓人覺得很聰明又有趣，但認識久了之後，會發現他們非常自私，尤其是對自己的朋友，會無止盡的索取任何事物，久而久之就會把身旁所有的人都氣跑了。

第一名：牡羊座

牡羊座在與人交際時總是令人喜愛，因為他們活潑又直率，很容易就在一個場合留下記憶點，但長期認識之後，卻會發現他們太以自我為中心，完全不顧別人感受，常常得罪別人，又非常愛耍脾氣。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。