明明有能力卻「超自卑」三星座！巨蟹需要誇誇、第一名不懂得愛自己

明明就是一群很有能力與想法的人，但卻被自己內心的不堅定給打敗，旺好運分享「這些星座看似光鮮亮麗，其實很自卑」，快看看都有誰上榜。

第三名：巨蟹座

巨蟹座的內心就是很缺乏安全感，他們總是擔心自己的價值高低，需要透過很多人才能得到肯定，一旦有任何的差錯或失敗，就會陷入無止盡的負面情緒。

第二名：金牛座

金牛座總是喜歡低調完成自己的事情，深怕給其他人添麻煩，因為他們對於自己總是沒什麼自信，即便是擅長的事情，也需要透過別人的稱讚來勉勵自己。

第一名：摩羯座

摩羯座總是很在意別人的眼光，不懂得如何欣賞自己，因此常常陷入低潮或不自信，但也因為這樣，他們不斷的增進、磨練自己，就是想成為一個非常成功又優秀的人。

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