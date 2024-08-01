快訊

周日鬼門開！鬼月容易「感應阿飄」5星座曝光 太鐵齒會出事…第一名不意外

愈被看好壓力愈大...奧運選手的紓壓方式 普通人也能學

氣候委員會名單出爐後 日經登卓榮泰專訪暗示可能重啟核電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明明有能力卻「超自卑」三星座！巨蟹需要誇誇、第一名不懂得愛自己

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為示意圖。圖/ingimage
圖為示意圖。圖/ingimage

明明就是一群很有能力與想法的人，但卻被自己內心的不堅定給打敗，旺好運分享「這些星座看似光鮮亮麗，其實很自卑」，快看看都有誰上榜。

第三名：巨蟹座

巨蟹座的內心就是很缺乏安全感，他們總是擔心自己的價值高低，需要透過很多人才能得到肯定，一旦有任何的差錯或失敗，就會陷入無止盡的負面情緒。

第二名：金牛座

金牛座總是喜歡低調完成自己的事情，深怕給其他人添麻煩，因為他們對於自己總是沒什麼自信，即便是擅長的事情，也需要透過別人的稱讚來勉勵自己。

第一名：摩羯座

摩羯座總是很在意別人的眼光，不懂得如何欣賞自己，因此常常陷入低潮或不自信，但也因為這樣，他們不斷的增進、磨練自己，就是想成為一個非常成功又優秀的人。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

怎樣討12星座主管歡心？魔羯處女討厭粗心鬼、天蠍獅子喜歡有魄力的人

目色甲好…誰會看透人心？巨蟹暖心、天蠍疑心、處女只想要事情順心

4星座外表強悍…內心玻璃！牡羊堅強攏是假、獅子自尊潰堤、巨蟹越想越委屈

「人家是女森」3星座女絕不倒追…水瓶超被動、天秤自尊高、第一名想太多

相關新聞

誰是唯一真神？宗教不斷融合…十字架其實源自2個東方古文明

宗教也會進化，一如物質形態。如果我們能接受並將來自近乎四十個民族的宗教象徵意義，納入我們的教義中，那麼理應能夠了解（至少部分）所借用的那些神話和寓言的意義，避免讓自己變得比所防備的那些人更無知。

明明有能力卻「超自卑」三星座！巨蟹需要誇誇、第一名不懂得愛自己

明明就是一群很有能力與想法的人，但卻被自己內心的不堅定給打敗，旺好運分享「這些星座看似光鮮亮麗，其實很自卑」，快看看都有誰上榜。

【雙星組合2.0】天同巨門 - 永遠活在星球上的小王子

與其說天同巨門是感情中只追查線索但「遲遲無法破案的柯南」，倒不如說他們是「永遠活在星球上的小王子」

鬼月容易「感應阿飄」5星座！趴趴走、太鐵齒會出事…第一名不意外

農曆七月鬼門開在8/4本周日，清水孟國際塔羅小孟老師提醒大家減少晚上外出，以免不小時在時運低的時候遇到不乾淨的磁場，擾亂自己的運勢。其中也指出，有前五名的星座在農曆七月容易感應阿飄，要特別留意。

每日星座運勢／巨蟹單身者桃花旺盛 發現有利商機

2024-08-01牡羊座短評：愛情甜蜜，容易獲得他人的理解。【整體運】今天需要處理的事情很多，工作繁重，讓你內心苦悶，不過回到家中有另一半的關愛，又能讓你感受到溫暖，重新取得平衡。財運不錯，業務工作

鬼門要開了！陰帝普渡三公警告「5姓氏」小心 3色系衣服不要穿：恐招好兄弟

農曆七月馬上就要到了，今年「鬼門開」的國曆日期為8月3日的晚間23點，在這個月份有許多禁忌，許多人會抱持著寧可信其有的心態來安全度過。對此，東寧清水祖師宮陰帝普渡三公也發出示警要大家當心，並透露「5個姓氏」的人要特別小心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。