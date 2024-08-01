聽新聞
test
0:00 / 0:00
明明有能力卻「超自卑」三星座！巨蟹需要誇誇、第一名不懂得愛自己
明明就是一群很有能力與想法的人，但卻被自己內心的不堅定給打敗，旺好運分享「這些星座看似光鮮亮麗，其實很自卑」，快看看都有誰上榜。
第三名：巨蟹座
巨蟹座的內心就是很缺乏安全感，他們總是擔心自己的價值高低，需要透過很多人才能得到肯定，一旦有任何的差錯或失敗，就會陷入無止盡的負面情緒。
第二名：金牛座
金牛座總是喜歡低調完成自己的事情，深怕給其他人添麻煩，因為他們對於自己總是沒什麼自信，即便是擅長的事情，也需要透過別人的稱讚來勉勵自己。
第一名：摩羯座
摩羯座總是很在意別人的眼光，不懂得如何欣賞自己，因此常常陷入低潮或不自信，但也因為這樣，他們不斷的增進、磨練自己，就是想成為一個非常成功又優秀的人。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言