目色甲好…誰會看透人心？巨蟹暖心、天蠍疑心、處女只想要事情順心
有些人就是不僅觀察力很好，還懂得理解別人的想法，旺好運分享「這些星座就是擅長揣摩人心」！？
第三名：處女座
處女座凡事都要做到好，總是細心的去了解每個人的想法，以及去理解之後，再加以整合出一個解決方案，是非常細膩且靠頭腦做事，讓事情變得更順利的一群人。
第二名：天蠍座
天蠍座時常把心思放在揣摩人心上，因為他們很有疑心病與防備心，對他們來說總是要先想好對策，先給自己打預防針，這樣當遇到問題時，才能全力回擊。
第一名：巨蟹座
巨蟹座很會察言觀色，而且很有同理心，總是能準確的判斷出每個人的心思，而且他們還能有效的給予建議與支持，時常人身旁的人覺得他們很暖心。
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