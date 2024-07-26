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戀愛腦苦自己！金牛愛上就不放、天蠍等一個人、這星座曖昧也願意

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為戀愛委屈示意圖。圖/ingimage
圖為戀愛委屈示意圖。圖/ingimage

有些人在感情中很勇敢，願意為愛情等候，旺好運分享「這些星座願意為愛守候」，猜猜都有哪些星座上榜吧。

第三名：金牛座

金牛座對於愛情有一份執著，也因本身就固執的他們，當他們愛上了一個人，就會讓自己堅持下去，即使對方沒有愛意，他們還是會全心全意的付出自己的真心。

第二名：天蠍座

天蠍座在愛情當中很勇敢，只要自己還有愛，就可以為對方付出一切，因為他們明白遇到一個自己所愛的人不容易，因此願意花時間等待那一個對的人。

第一名：雙魚座

雙魚座的愛是很持久的，若得知對方已經名花有主，他們還有可能會持續用曖昧的方式相處，對他們來說要放下愛的人實在太難，但這樣也可能最後傷害到的是自己。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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