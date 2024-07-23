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「人家是女森」3星座女絕不倒追…水瓶超被動、天秤自尊高、第一名想太多
常言道，「男追女隔重山，女追男隔重紗」。現在我們也常聽到許多女生主動追求男生的愛情故事，但還是有些女生就是堅持不倒追，旺好運分享「這些星座女就是絕對不倒追」，快看看哪些女生星座超堅持吧！
第三名：水瓶座
水瓶座的女生其實很渴望談戀愛，但她們如果沒有十足的把握，是不會主動倒追的，而且她們性格總是令人捉摸不透，時常搞得對方沒有頭緒，很容易因此錯失一段愛情，對她們來說，喜歡她們就是要主動一點，如果剛好有意思才會開始倒追。
第二名：天秤座
天秤座的女生遇到心儀的對象會非常緊張，跟平時擅長社交的性格有一點落差，因為她們非常注重形象，有很高的自尊心，要主動倒追真的很難，而且她們容易三心二意，時常搞不懂自己所要的，最後的交往對象也會讓身旁友人摸不透。
第一名：摩羯座
摩羯座的女生是很被動的，也不會為了愛情亂了腳步，但卻總是想太多、害怕被拒絕，她們的愛情觀非常謹慎與理性，對於沒有把握的事情是絕對不會主動出擊，因此想追摩羯座的女生就要主動一點。
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