容易抓狂三星座！獅子雷點多、射手脾氣爆、這星座理智常斷線

控制好自己的情緒，對有些星座來說其實不太容易，旺好運分享「這些星座竟然容易失去理智」，快看看都有誰上榜。

第三名：牡羊座

牡羊座本身就是有話直說的性格，可以說本身就帶點失去理智的基因，常常惹得身旁的人受不了，名聲也因此越來越臭。

第二名：獅子座

獅子座平時都很好相處，但只要一處碰到雷，他們就會失去自我，開始不計形象的情緒發洩，不僅會出口傷人，還可能有暴力傾向。

第一名：射手座

射手座脾氣控管比較差，因此容易被惹惱，甚至會衝動打人，但他們內心比誰都不希望會發生這種事情，就是很難控制住自己的情緒。

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