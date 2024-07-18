冷冰冰堅持自我、超難交心三星座！天蠍高冷、第一名「拉不下臉社交」

都說「知心人難尋」，人與人之間相處交往，你想要與人交心，也要先看對方願不願意，命理網站旺好運分享，「這些星座真的有夠難交心」，快看看都有誰上榜。

第三名：天蠍座

天蠍座有張高冷臉，他們不喜歡麻煩的事物，甚至可以說他們根本不在乎其他人，除非你在天蠍座的心中是值得深交之人，不然要走進他們內心是不可能的。

第二名：巨蟹座

巨蟹座雖然很溫柔體貼，但要進入巨蟹座的生活圈，真的太難了，因為他們有很強烈的防備心，只想處在自己的舒適圈當中，與世隔絕。

第一名：獅子座

獅子座總是有著高傲自信的性格，因此給人一種很難交心的形象，他們有一種即便孤單一人，也不會拉下面子主動與人社交。

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