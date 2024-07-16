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「天選吵架王」伶牙俐齒四星座！處女邏輯超可怕、川普雙子果然上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
雙子座的川普口才便給，極富個人特色，也因此吸引了大批「川粉」。路透
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有些星座天生口才一流，與他們爭辯簡直自討苦吃，他們反應快，總能懟得對方啞口無言。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，「不要跟他吵架！十分伶牙俐齒的星座」，老師表示，以下是四個最不容小覷的伶牙俐齒星座，和他們爭辯，你可能要做好充分的準備。請同時參考太陽、上升星座。

★雙子座／辯才無礙、能言善道

雙子座總是能找到最恰當的話語，讓對方無法反駁。他們辯才無礙，能言善道，總能在爭論中佔上風。

無論面對朋友的質疑或是工作挑戰，他們總能用幽默和機智的話語輕鬆化解。雙子座的好口才，讓他們人際關係如魚得水，職場也如虎添翼。遇到問題，他們更能迅速抓住對方話語中的漏洞，並且巧妙反駁，讓對方啞口無言。美國前總統川普正是典型的雙子座。

處女座／邏輯思考、反應快速

處女座以邏輯思考和快速反應見長，與人爭辯時，他們每一個反駁都經過深思熟慮，總是能一針見血地指出對方語病與漏洞。

無論是在工作或學術上的討論，或生活中的小爭執，處女座總能保持冷靜，迅速回應。他們特有的理性和分析能力，總讓他們在爭辯中占上風，讓對方也無法回擊。股神巴菲特、阿里巴巴創辦人馬雲都是處女座。

獅子座／演說能力、表情誇張

獅子座天生的演說能力和表情管理，讓他們在辯論中氣場全開，不僅言辭犀利，也善於透過誇張的表情和肢體語言來加強說服力。

無論是在公共場合的演講、私人場合的爭論，獅子座都能以氣勢壓倒對方，傳達強大氣場和無懈可擊的自信。他們的自信和感染力，讓他們在辯論中先聲奪人，讓對方備感壓力。美國前總統歐巴馬、女星瑪丹娜都是獅子座。

天秤座／言語優雅、說服力強

天秤座言語優雅，說服力強大，每當遇到爭辯，他們總會用溫和而有力的話語打動對方。天秤座的語言總是充滿魅力和智慧，很能夠巧妙地引導對話，讓對方在不知不覺中接受他們的觀點。

無論是在辯論賽還是日常交流，天秤座的說服力無往不利，讓他們成為眾人注目的焦點。他們的優雅和智慧讓他們在爭辯中總能輕鬆取勝，讓對方心服口服。台灣藝人吳宗憲正是天秤座。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天秤座 星座 獅子座 處女座 語言

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