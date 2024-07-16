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準備發了！三生肖8月起「財富來敲門」…狗日進斗金、鼠事業起飛

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為財神爺上門示意圖。圖/ingimage
圖為財神爺上門示意圖。圖/ingimage

7月過了一大半，8月的生肖運勢又起了變化。搜狐網分享，「8月開始錢財自動找上門的三大生肖，想不幸福都難」，快看看有你嗎。

▍鼠

鼠進入8月後運勢乘風而上，事業上有新的機會，且能夠靠著自身努力，贏得他人尊重。累積的實力被看見，也有了發揮的舞台，好運連連，也能夠在事業上取得輝煌的成就，做事情事半功倍，富貴找上門。

▍狗

狗7月財運有點受到阻礙，主要是事業上競爭對手多，讓他們手忙腳亂，甚至容易破財，但破財能消災，屬狗人因此平安擋災，也是萬幸，進入8月，屬狗人有望獲得運勢的加持，求財順利，可聚八方之財，賺錢如魚得水，日進鬥金不再是夢想。

▍馬

8月馬的事業運極佳，處於頂峰之月，處處有人幫助。財運方面，兩顆吉星入主財帛宮，只要努力工作，踏實敬業，收入必定會水漲船高，屬多勞多得一個月。但要注意雖然正財收入頗佳，但偏財方面缺乏明顯的助力，而且容易因貪變貧，故不宜抱有一夜暴富的想法。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運

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