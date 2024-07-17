霸氣不起來！「3生肖」最容易善良過頭 狗會心軟、豬求世界和平、第一名強忍委屈

在這弱肉強食的社會上，有時候霸氣一點，才能替自己爭取到最佳的利益和地位，但有些人卻不這麼想，他們會用不同的角度和天真善良的心態來面對，一起來看看在十二生肖中，有哪幾個生肖最霸氣不起來。

第三名：狗

充滿正義感的狗寶寶，最好打抱不平，鋤強扶弱是自己與生俱來的本能，凡見到不公不義之事，必會挺身而出，公開批判，但狗寶寶的本質卻是善良的，如果當對方做錯事，卻又擺出一副楚楚可憐的樣子時，狗寶寶的心馬上就會軟了下去，一絲霸氣都沒有了，反而會變成安慰對方，所以當有狗寶寶前來指責你時，就趕快用委屈的態度應對，很快就能融化狗寶寶的心。

第二名：豬

天真善良的豬寶寶，總是天馬行空做著充滿希望的白日夢，他們通常相信這世上沒有太多的壞人，大部分的人都會對自己好，也都會幫助自己，溫順的他們，只求世界和平，一切平安，所以當發生衝突時，都會用樂觀開朗的態度面對，認為所有事情很快就會過去，就算不會過去，頂多一走了之，道不同，不相為謀，這樣的觀念，也讓豬寶寶幾乎沒有霸氣的情緒。

第一名：羊

溫和的羊寶寶，非常適應各種環境，基本上也不太會做出標新立異的行為，凡事都會照著規矩來走，善良的他們不希望與人產生衝突，總是會替對方著想，在大多數人的眼中，羊寶寶是非常聽話而順從的，自然也就不太會惹上是非，當然也就沒有所謂據理力爭的霸氣行為，但建議羊寶寶，心中有話還是要說出來，否則強忍在心中的委屈，是不會讓人聽見的。

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