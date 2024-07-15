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唐綺陽星座運勢週報：射手遇人生轉折點 牡羊事業運旺一飛衝天
【唐綺陽星座運勢週報7/15-7/21】
星象影響：火星衝刺、火海六分、火冥三分
火星開始衝刺，容易火氣大，留意職災公傷及習慣不良導致的後遺症，週日前小心有破財或花大錢的可能。火海六分相，消費前請三思，當心衝動消費，花費冤枉錢。週日起火進雙子，火冥三分相，重新整頓人際關係，與朋友、手足積極溝通能使關係展開新局面。
12星座個別運勢：
雙子：工作太完美主義顯得難相處；處理感情上的情緒問題
處女：工作量力而為先把目光放遠；感情可冷靜思考問題
射手：遇轉折點可做人生總整理；感情有起死回生的機會
魔羯：工作量大注意過勞及睡眠；無暇顧及感情需對方理解
金牛：工作會與年輕新血多交集；感情也易有年下桃花出現
巨蟹：工作易受人干擾或牽制；感情展現真性情的犀利與魄力
天秤：工作不如預期要多佈局；感情要多相處多經營
天蠍：易漏接工作資訊需多注意；感情當心爛桃花
牡羊：事業運旺一飛衝天；感情上談吐幽默具有吸引力
獅子：工作進入收成期可鬆口氣；感情享受穩定狀態
水瓶：與工作夥伴體貼互助；感情上桃花超乎預期的多
雙魚：貴人運佳受長官提拔；感情出現年長型桃花
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