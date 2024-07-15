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本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「魅力值飆高」財源滾滾來

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本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「魅力值飆高」：財源滾滾來

聯合新聞網／ 非貓不可
本周前五名財運排行榜出爐。（圖片來源／ingimage）
本周前五名財運排行榜出爐。（圖片來源／ingimage）

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要盡心盡力，就有機會提高薪資待遇，有人則是主動出擊，就能讓財源滾滾而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬牛

美食總是吸引許多人的味蕾，如果你的工作是從事夜市小吃攤，本周會有不錯的成績，在這段時間裡，將遇到許多過路客前來光顧，他們會願意嘗試購買你的料理，也可能會推薦給朋友，所以在本周無論颳風下雨，都要拿出衝勁開店，你將能獲得漂亮的收益。

第四名：血型A型+生肖屬馬

如果你的工作屬於排班類型，或是機動性，以論件計酬的方式獲得收入，在本周能有許多增加工時的機會，在這段時間裡，職場上會有許多突發狀況需要你前去支援，這時你可要盡心盡力，讓主管看看你良好敬業的工作態度，除了能增加收入外，更有可能因此提高薪資待遇。

第三名：血型O型+生肖屬兔

在風起雲湧的投資市場上，常常會因為國內外的各種事件而受到牽動影響，如果你有在做投資相關的操作，本周會是一個巨大的轉折點，在這段時間裡，多注意時事焦點，有機會從中取得先機，買到具有淺力的投資項目，能夠讓你在短時間內賺進大把鈔票。

第二名：血型B型+生肖屬豬

網路消費已經改變許多人的消費習慣，成為一種稀鬆平常且依賴的購物管道，如果你是經營網路服飾販售的商家，本周會有一波好運降臨，在這段時間裡，可以進行各種誘惑力強的折扣推銷，能讓許多買家跟進，願意花錢消費，讓你在聲望上不斷提升，同時也讓自己的荷包賺飽飽。

第一名：血型O型+生肖屬蛇

如果你的工作是販售高價儀器，或是精密儀器，本周的你將具有相當強的魅力值，能夠吸引到許多真正要購買的客戶，這段時間裡，你可以主動出擊，多多的介紹自家產品，透過簡潔有力的分析，就能快速打動客戶的心，不僅能讓財源滾滾而來，更有機會簽下國外的合約訂單。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 血型

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