快訊

幫郭台銘連署案周典論收押7個月 法院今裁定150萬元交保

炎炎夏日當心「冷氣病」！恐致心臟病、腦中風 2類人尤須注意

拜登連續口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

最容易單身的三大星座！雙子容易厭倦、處女標準高、第一名討厭被束縛

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／pakutaso
圖／pakutaso

你是否發現身邊的朋友，總是有愛人相伴，或是有異性在身邊，而自己總是常處於單身狀態。要不然就是短期的戀情，沒多久就分手，哎~真是傷心！以下三星座，容易有這樣的情況：

TOP 3：雙子座

雙子座的人天生好奇，對新事物和新體驗充滿熱情。他們擁有多樣化的興趣，喜歡探索和學習，這使得他們很難在單一的事物或人身上停留太久。雙子座的變動性格讓他們在感情中顯得不夠穩定。他們容易感到厭倦，渴望不斷變化和刺激，這樣的需求在戀愛關係中可能會帶來挑戰。雙子座的人很難滿足於一成不變的日常生活，他們需要持續的新鮮感和興奮感來維持興趣。

而且，雙子座的溝通能力和社交技巧使他們很容易吸引他人，但這也可能導致他們在感情中顯得過於輕浮或不專一。他們喜歡交朋友，並且擁有廣泛的社交圈，這讓他們更容易在感情上保持開放的態度，而不是專注於一個人。雙子座的獨立性和自我表現欲望使得他們不願意輕易放棄自由去迎合他人的需求。他們更傾向於保留自己的空間和獨立性，這可能讓他們在感情中顯得難以妥協和適應。這些原因導致雙子座不容易有長期穩定的關係，很容易處於單身狀態。

TOP 2：處女座

處女座的人對自己和他人都有極高的要求，這使得他們在選擇伴侶時格外挑剔。他們不輕易滿足於一般的標準，總希望找到一個能完全符合他們期望的理想對象。處女座的分析能力和細心使他們善於察覺和評估關係中的各種細節，這種特性雖然有助於避免錯誤選擇，但也可能讓他們過於關注瑕疵，忽視了感情中更為重要的情感連接。他們往往會因為對方的一些小缺點而產生疑慮，導致難以進一步發展關係。

再加上處女座的實用主義和務實態度，也讓他們在感情中顯得不夠浪漫。他們更注重現實和未來的穩定性，而非單純的浪漫和激情。這在戀愛過程中顯得過於冷靜和理智，缺乏必要的情感表達，從而影響了感情的進展。處女座的人習慣於追求自我提升和自我完善，專注於自己的目標和事業，也喜歡獨立自主，不願意因為感情而妥協或改變自己的生活方式，難很維持兩人關係。

TOP 1：水瓶座

水瓶座的人以獨立、自主著稱，他們強烈追求自由和個性，這使得他們不願意被任何關係束縛，容易給人冷漠和疏離的印象。水瓶座的思維方式非常前衛且富有創意，他們喜歡挑戰傳統觀念和社會規範，這使得他們在選擇伴侶時往往會選擇那些能夠理解和接受他們獨特思維的人。然而，能夠完全理解和接受水瓶座獨特性格的人並不多，因此他們在尋找合適伴侶方面面臨挑戰。

同時，水瓶座有廣泛的社交圈和多樣的興趣愛好，他們喜歡與不同類型的人交往，享受新奇和多變的生活方式。這樣的特點讓他們在感情中顯得不夠專一，容易被外界的誘惑所吸引，難以長期專注於一段關係。還有，水瓶座的理性和冷靜，使得他們會用更客觀的態度看待感情，不願意過多受到情感的束縛和影響，這可能讓他們在感情中顯得不夠溫暖和關懷。這些都容易使得他們在感情中，難以找到完全契合的伴侶，也更容易成為單身的狀態。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

伴侶 單身 水瓶座 處女座 雙子座

延伸閱讀

12星座分手狠心指數排行榜！天蠍只排第二 第一名讓人意外

「物質第一」天性貪婪三星座！處女心裡有個窟窿、獅子容易走歪路

無人能及！7月運勢極佳4大星座 射手財運更上層、摩羯霉運全無

毫無跡象！說分手就分手三星座 牡羊沒新鮮感了、「他」沒好處就閃人

相關新聞

最容易單身的三大星座！雙子容易厭倦、處女標準高、第一名討厭被束縛

你是否發現身邊的朋友，總是有愛人相伴，或是有異性在身邊，而自己總是常處於單身狀態。要不然就是短期的戀情，沒多久就分手，哎~真是傷心！以下三星座，容易有這樣的情況：

土逆引爆雙面人格？鄭文燦塔羅牌「財富惡魔」...容易不擇手段出人頭地

6/30土星開始在水瓶座逆行，吠陀占星中土星所在的星宿象徵刀劍，是用來切除異己和防衛自身的武器，同時也隱含「雙面人」的意思，代表這段時間我們可能會看到某些人前人後不為人知的另外一面！土逆才沒多久，7/6就爆出前桃園市長鄭文燦涉貪交保，7/7他也火速請辭海基會董事長一職！

三星座容易誤入歧途！ 射手賭一把、獅子一時衝動、 「他這件事」最危險...

優點跟缺點一體兩面，有時候因為盲點的產生，可能會讓一個人毀於一時，星座專家Amanda在《命運好好玩》節目中分享容易誤入歧途的三個星座，請參考太陽星座、火星星座和上升星座。

今天玉帝得道稱帝「天門開」可補年中運 祭祀SOP看這

今天是農曆6月初七，也是玉皇大帝成道稱帝的日子，民俗是「天門開」的日子，命理師楊登嵙說，此日信眾會到廟宇內祭拜，補「年中...

每日星座運勢／天秤付錢之前先想想 是否值得購買

2024-07-12牡羊座短評：關心一下身邊的人。【整體運】與戀人之間的矛盾要及時解決，不然會走到難以挽回的局面；經濟上的問題，可找你的父親商量，他是你今天的招財福星；把你的方案呈給你的上級看看，他不

12星座分手狠心指數排行榜！天蠍只排第二 第一名讓人意外

有些人提「分手」就像家常便飯。這些人常常上午還生氣鬧分手，下午哄一哄又甜蜜如初了。但有些人可就狠得多，說出了分手就再也難以追回。科技紫微網今天來替各星座的分手狠心程度做個排行榜，看看你是第幾名？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。