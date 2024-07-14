殺破狼週運勢／摩羯有生活小確幸 射手標的物不斷上揚

白羊座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星相位良好，多出門踏青，或是到陌生的城市遊覽，會發現令人驚喜的景點。某些白羊座會需要出差，差旅待遇極佳，並有時間在當地遊覽。

工作運方面，木星在面試、考試宮位行進，面試新工作極為討喜，很快就可收到錄取通知，參加國家考試也能跨越門檻，進到公務機關服務。工作穩定的白羊座，與客戶面談十分愉快，並能順利簽下合約。

本週須注意的部分

感情運方面，金星、水星齊聚戀愛宮位，水星受到在金錢宮位的火星、天王星影響，過度寵溺喜歡的人，砸下重金買奢侈品討對方歡心，他卻不領情。單身的白羊座會花很多錢買偶像、動漫週邊商品，其實都是些小廢物。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到在人際關係宮位的冥王星影響，家人不喜歡你的朋友，因而限制社交的自由。某些白羊座的家庭氣氛不佳，自己正與親人冷戰中。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的木星相位良好，會有很多的外快可接，收入增加，多了很多零用錢可運用。某些金牛座則是會想辦法創造被動性收益，目前經濟狀況富裕。

家宅運方面，金星與水星齊聚在家宅宮位，目前正在大舉整頓居住環境，可能會翻修老房子，讓生活煥然一新。但由於水星受到天王星與火星的影響，與家人有些問題溝通不良，甚至因此吵起來。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到在溝通宮位的太陽影響，在職場和人溝通不良，甚至因此發生衝突。某些金牛座受到流言蜚語的攻擊，必須要自己出面釐清一些問題。

交通運方面，在交通宮位的太陽受到冥王星影響，交通工具故障，需要維修，噴掉很多錢。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間不論是走路，或是搭乘大眾運輸系統，都要特別注意安全。

雙子座：

整體運勢

面試運、考試運方面，金星、水星齊聚面試、考試宮位，面試新工作順利，很快就能收到錄取通知，參加任何考試都會有不錯的成績。然而水星受到火星與天王星影響，說話與表達會給人急躁的印象。

金錢運方面，太陽持續在金錢宮位行進，薪資會有些許的微調，聊勝於無。由於太陽受到在遠行宮位的冥王星影響。到外地出差的差旅待遇不良，可能要自己補貼一些錢，交通或住宿才能舒適一些。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星持續在志業宮位退行，對於職場環境有些厭倦，但自己擔任公司中重要的職務，想離職或跳槽暫時找不到可以替代你位置的人物。

交通運方面，金星和水星齊聚在交通宮位，水星受到天王星與火星影響，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，搭乘大眾運輸系統或走路也容易遇到不愉快的事件，這段時間需特別注意交通安全。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，金星與水星齊聚金錢宮位，薪資報酬多了一筆加班費或獎金，會想吃些高檔的餐廳犒賞自己一下。某些巨蟹座則是會購買昂貴的3C用品，在生活與工作上能更加便利。

本週須注意的部分

人際關係方面，天王星、火星齊聚人際關係宮位，受到金錢宮位的水星影響，購物時會遇到態度不佳的店家，使你氣得留下負評。某些巨蟹座的朋友會故意佔一些小便宜，會因此想與對方拉遠距離。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星受到命宮的太陽影響，與喜歡的人在親密關係上不協調，可能造成兩人情感面的問題。木星在秘密宮位行進，不容於世的秘密戀情曝光，兩人的關係急轉直下，可能閃電分手。

工作運方面，太陽在命宮行進，在職場表現亮眼，受到上司肯定，但由於太陽受到冥王星影響，會有小人在背地裡設下陷阱想要害你，凡事小心，這段時間為人處世低調為佳。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的木星相位良好，認識了一些新朋友，這些人都十分友善，願意提供你很多幫助。某些獅子座交際應酬的邀約變多，會在這些活動中結識很多新的人脈。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到太陽影響，不容於世的秘密戀情被攤在陽光下，雙方被迫結束關係。某些獅子座則是掌控欲太強，會讓喜歡的人感覺你緊迫盯人，透不過氣來。

健康運方面，金星與水星齊聚命宮，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統與喉嚨不適。土星與海王星在疾厄宮位退行，有些慢性病不斷復發，心理疾病更為嚴重，需要長時間休息，調養身心靈。

工作運方面，火星本週尚停留在志業宮位，與天王星合相，許多意想不到的問題難以解決，只好爛尾收攤，白忙一場。創業當老闆的獅子座，本週有許多突發性事故，讓你疲於奔命。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，太陽在人際關係宮位行進，多和正面思考的人接觸，會發現有很多事情並不需要鑽牛角尖。某些處女座加入一個團體，可認識許多人脈，困難時會有貴人幫助。

工作運方面，木星在志業宮位行進，目前執掌一個十分重要的位置，工作能力受到肯定。然而在工作宮位的冥王星受到在人際關係宮位的太陽影響，職場小人多，有些努力會被他人收割。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星持續在感情宮位退行，與喜歡的人有些難以跨越的問題無法修成正果，雙方始終只能以朋友關係示人，某些處女座不斷在交友軟體尋尋覓覓可以磨合的對象，但現在還處於情傷中，無法接受新戀情。

遠行運方面，本週火星尚停留在遠行宮位，與天王星合相，結束一段非常勞累的旅程，當心發生一些突發事件，被迫滯留在外地無法回家。某些處女座想出國遊玩，但因為有許多預期外的問題，行程一延再延。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，太陽在志業宮位行進，在職場業績亮眼，受到上司肯定。然而海王星與土星在工作宮位退行，太陽亦受到冥王星影響，有如此的表現是犧牲了健康、不斷加班，加上各種努力換來的，希望獲得的是實質上的獎賞。

遠行運方面，木星持續在遠行宮位行進，對於海外生活十分憧憬，此時可能考慮移民，或是在異國長居。某些天秤座則是交到許多外國朋友，很歡迎你到他們的故鄉作客。

本週須注意的部分

人際關係方面，金星與水星齊聚人際關係宮位，水星受到火星與天王星影響，在同儕之間十分受歡迎，但要當心有些人因居心不良而靠近你，需儘量與人保持安全距離，也不要與人有金錢往來的關係，容易吃虧。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到太陽影響，喜歡的人的週遭會出現條件不錯的對象，使你嫉妒心燃起，會想與對方在各方面一別苗頭。某些天秤座陷入職場戀情，關係被公開，容易被人質疑公私不分。

天蠍座：

整體運勢

遠行運佳，太陽在遠行宮位行進，到外地旅遊的行程十分順利，甚至會遇到熱情的人對你特別款待。然而太陽受到冥王星影響，某些天蠍座帶著家人到海外遊玩，會需要照顧老人或小孩，反而比較累。

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，會需要繼承一大筆資產，目前正在跑一些文件處理相關事務。有投資習慣的天蠍座，目前標的物指數上揚許多，可在適當時期出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，火星本週尚停留在感情宮位，與天王星合相，和喜歡的人會因為突發的事件造成兩人關係緊張，甚至閃電分手。某些天蠍座則是突然被喜歡的人封鎖，覺得對方很無情。

工作運方面，水星與金星齊聚在志業宮位，水星受到在夥伴宮位的火星、天王星影響，目前正在執行一個光鮮亮麗的工作，但是團隊裡有些人不合群，總是故意特立獨行，造成事務處理困難，使你有收拾不完的爛攤子。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，太陽在財務宮位行進，外出購物善用信用卡紅利，會獲得物超所值的折扣。有投資習慣的射手座，標的物在短期內會不斷上揚，可選在適當的時機獲利了結。

感情運方面，在感情宮位的木星相位良好，與喜歡的人感情穩定，目前正在論及婚嫁，或是兩人已經同居。感情穩定的射手座，受到對方寵溺式的對待，會覺得自己十分幸福。

本週須注意的部分

工作運方面，火星本週尚停留在工作宮位，與天王星合相，某個案件正在收尾階段，但是預期外的狀況不斷，本週會需要加班，甚至需要通宵熬夜，解決許多麻煩的問題。

家宅運方面，土星與海王星在家庭宮位持續退行，家庭會有成員精神狀況不佳，或是身體微恙，需要照顧，許多重擔都落在你身上，對親人的健康憂心不已。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，金星與水星齊聚在財務宮位，消費購物會因為參與一些促銷活動買到便宜的小東西，感覺到生活的小確幸。有投資習慣的摩羯座，由於水星受到火星與天王星影響，千萬不要炒短線，會虧損嚴重。

工作運方面，在工作宮位的木星相位良好，會被大型組織延攬，工作能力受到肯定。某些摩羯座則是進入職場氣氛友善的公司工作，不需要勾心鬥角，工作比較愉快。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的太陽受到在金錢宮位的冥王星影響，花很多錢討好喜歡的人，對方卻不領情，或是認為你的付出是理所當然，使你覺得自己的愛不被珍惜。

健康運方面，水星與金星齊聚疾厄宮位，當心著涼感冒或是病毒感染，導致呼吸系統與喉嚨不適。木星在健康宮位行進，代謝變差，有發福的傾向，需要控制飲食。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星、水星齊聚感情宮位行進，木星在戀愛宮位行進，曖昧中的關係可望修成正果，雙方互訴衷曲，可望正式交往。感情穩定的水瓶座，懷孕機率高，孩子會在兩人的期待下到來。

工作運方面，太陽持續在工作宮位行進，在職場表現亮眼，成為受矚目的人物。然而太陽受到在命宮的冥王星影響，工作領域暗潮洶湧，每天都需要慎防有人算計你。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星本週尚在家宅宮位行進，與天王星合相，和親人處在冷戰狀態，家中氣氛不佳。本週依然要注意電器與爐火的使用，並要當心門戶安全，小心宵小入侵居所。

健康運方面，太陽持續在健康宮位行進，受到冥王星影響，工作有過勞的傾向，注意心血管方面的問題，同時注意水分攝取，泌尿系統容易發炎或是結石，須養成多喝水的習慣。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，太陽持續在戀愛宮位行進，會被喜歡的人告白，兩人關係更進一步。然而太陽受到在心靈宮位的冥王星影響，某些雙魚座會覺得目前的伴侶在靈魂方面不夠契合，而覺得有些寂寞，這種感覺卻又不好向周遭的人抱怨。

工作運方面，金星與水星齊聚在工作宮位，目前正承接著一項光鮮亮麗的工作，同時由於你積極的態度，許多事務的進展極有效率。某些雙魚座正在放假休息階段，但經常需要使用通訊設備或電子郵件追蹤職場狀況。

本週須注意的部分

旅遊運方面，天王星與火星合相在旅遊宮位，這段時間儘量不要出遠門，容易遇到突發事件，受困在某個區域動彈不得。某些雙魚座則是挑戰較為艱難的旅行方式，但體力不支，需特別注意人身安全。

溝通運方面，火星持續在溝通宮位行進，與天王星合相。與人溝通不良，常一言不合就發生爭執。某些雙魚座受到一些流言蜚語的攻擊，必須要用社群平台正式澄清，以免對自己的名譽造成傷害。

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