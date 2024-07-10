社交邊緣人！最自私的「3大星座」個性孤僻、不交朋友也沒差

每個人個性不同，有人天生就是活潑開朗，喜歡社交，在人多的地方顯得特別耀眼，但相反地，有些人我行我素，個性孤僻，很討厭需要社交的場所，甚至還很自私，搜狐網列出有三大星座正是如此，你上榜了嗎？

天蠍座的人聽上去就冷冰冰的，他們在為人部分也是如此，不想和任何人推心置腹，也很懶得捲入任何感情之中，他們的自私建立在自己不想付出，但不會做出損人利己的事情。

天蠍座的人一旦發飆起來，管你是誰，半點情面都不會講，他們性格比較神秘、孤僻，不喜歡跟別人交流，而且忌妒心特別的重，要是得罪他們，一時半刻不會報復，但內心早已計畫著報仇，什麼感受、親情，一切不管，特別恐怖。

水瓶座的人其實也偏自私，他們總是我行我素，沒有很好的朋友，也沒有絕對的敵人。不能說他們這樣不好，但是能知道的是，他們考慮事情，大部分都只會考慮自己，不會顧慮他人，因為他們不在乎，也沒必要去在意。

在別人口中的水瓶座很自我主義，比如說，戀人跌倒了，第一個時間不是去扶起來，而是幸災樂禍地拿出手機拍下人家出糗的樣子，上傳到社群平台。

金牛座的倔強是每個人都知道的，他們很多事情的發洩表現就是生氣，然後還會選擇用沉默的方式，而不是想辦法讓對方嘗到自己所受的委屈滋味，就算惹到金牛，也沒有什麼可擔心的，他們是不會有任何邪惡的想法。

金牛座的人很懂得感恩，別人也很願意幫助他們，在金錢上面，金牛算是鐵公雞，他們不單單是物質上不肯付出，更多是情感上不願意付出，但希望對方用無盡的溫柔來關懷他們，實際上，金牛座的人最看重的就是自己的心情。

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