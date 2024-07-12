三星座容易誤入歧途！ 射手賭一把、獅子一時衝動、 「他這件事」最危險...

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聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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▎射手座 心存僥倖 豪賭一把

有許多年輕的射手座會認為自己不需要靠大人，自己已經很優秀了，身旁的人給的一些勸解也會認為不需要參考，但是這種想法就很容易讓人走到一個盲點去。

射手座有一個很好的特質就是很樂觀，遇到任何挫折都可以樂觀的面對，但以反面來說就是會容易有賭一把的心態，每次做些壞事都沒有被逮到， 就一次次的增加尺度，結果一不小心就誤入歧途了。

▎獅子座 各種原因 衝動行事

獅子座是很仗義、講義氣的，但是卻往往憑著一股義氣，沒有想這麼多就衝了。而除了情緒上的衝動外，部分的獅子座控制不好也會有一些性方面的衝動，結果因為自制力，一個不小心走錯了路。

▎雙魚座 沒有定性 誤交損友

雙魚座是包容性很強、心很軟的一個星座，但這也是他們的一個盲點。雙魚座是很需要被認同的，所以他們會去找同溫層， 但是雙魚座出門有時候會沒有帶眼睛，沒辦法判斷當下的別人對他的「認同」有沒有帶著目的性，結果就誤交了損友，也走了歪路。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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