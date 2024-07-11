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2024下半年…猴鼠龍防小人、豬兔羊恐破財、這三生肖有血光災

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

2024下半年生肖運勢出爐！命理師湯鎮瑋老師在《命運好好玩》節目中分享2024下半年生肖運勢，每一個生肖都有各自需要注意的事情，湯鎮瑋老師也表示不用擔心，只要在知道就可以開運。

▎生肖屬 猴、鼠、龍

「慎防小人」

這組朋友的運氣其實是很旺的，但是也是因為運氣較旺，講話可能會大聲一點，又或者是容易被誤會。如果有看到一些不公不義的事情，或是有想要爭取的東西，都要再看看周圍的環境與態度，以免樹大招風。還沒有發生的事情也請不要分享，因為一分享之後就會很容易被看破， 也容易小人劫走。

▎生肖屬 豬、兔、羊

「注意破財」

這組朋友的在上半年其實偶很多賺錢的機會， 但是壓力都偏大，而人只要壓力一大就會有壓力行銷費的出現，更是會有一些超出預算的投資出現。 這組朋友在下半年一定要先打好預算，錢不要全部花掉，要留一些錢已備不使之需。

▎生肖屬 虎、馬、狗

「意外血光」

這組朋友要小心因為「恍神」造成的意外血光，在走路、行車、爬高爬低都要特別注意。年紀稍長得朋友更是需要注意不要逞強做一些年輕人做得到的事情，另外在交通上也一定要完全遵守交通規則，不能投機取巧，以免發生危險，可以透過捐血、洗牙等等方式來進行改運。

▎生肖屬 蛇、雞、牛

「健康下滑」

現在雖然是後疫情的時代，但還是有很多病毒存在，抵抗力絕對是人們最需要的防護罩。而這組朋友在下半年會有很多煩心事，會讓人感到焦慮、急躁、抵抗力下滑，就很容易被感染，老毛病也很容易在今年下半年復發，要多多注意！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢

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