12星座分手狠心指數排行榜！天蠍只排第二 第一名讓人意外

有些人提「分手」就像家常便飯。這些人常常上午還生氣鬧分手，下午哄一哄又甜蜜如初了。但有些人可就狠得多，說出了分手就再也難以追回。科技紫微網今天來替各星座的分手狠心程度做個排行榜，看看你是第幾名？

NO. 12：巨蟹座

巨蟹座重情重義，對每份感情都盡力維護。分手之後，他不僅會惦念對方的好，還會想著如何補救。即使真的無法挽回，巨蟹座也會想方設法維護好兩人之間的友誼，就算做不成愛人還是可以做朋友。

NO. 11：處女座

處女座就是刀子嘴豆腐心的代表，別看處女座外表冷淡，內心戲卻十分豐富。處女座的感情標準很高，能和處女座做情侶的人，必定早已經過重重考驗。經歷了這麼多磨難才走到一起，處女座怎麼可能說分手就分手呢？

NO. 10：雙魚座

雙魚座的感情豐富，對待每一份感情都是傾盡全力。浪漫唯美的雙魚座如果分手了，總是很難在短時間走出失戀的影響。他會想起和前任在一起的美好時光，把每一份感情當做自己生命中的禮物。

NO. 9：摩羯座

摩羯座極有耐心，同時也背負著很多的責任感。因此摩羯座在分手前後都不會過於衝動，而是基於現實，做出合理的安排。如果分手原因不涉及原則，摩羯座願意繼續花時間追求對方，而摩羯座的踏實善良，也往往能夠得到對方的再次青睞。

NO. 8：水瓶座

水瓶座喜歡追求自我而獨特的生活，不喜歡服從。當水瓶座分手之後，他會覺得愛情讓他產生了太多消極的情緒，既然兩個人不合適在一起，那麼水瓶座寧願回到一個人生活的狀態。

NO. 7：牡羊座

牡羊座直來直往，心性單純。在分手後，他很容易忘記前任的缺點，因此被呼嚨一下又會想要復合。但是性格直爽火爆的牡羊座，一旦看到對方並沒有改變，沒多久後應該又會再次分手。

NO. 6：天秤座

天秤座喜歡被陪伴的感覺，但戀愛中總有點猶猶豫豫的。分手後的天秤座會感到空洞，偶爾會想起和前任在一起的時光，但是一旦接受了另一份戀情，就可以迅速地填補內心的這種空虛。說白了，天秤座是愛情轉移的高手，因此前任情人如果想要追回天秤座，可要盡快哦。

NO. 5：獅子座

獅子座在愛情中，很享受被崇拜、被敬仰的感覺，而且還有點因此過於自信。分手後，獅子座雖然也會痛苦迷惘，但是他會勸說自己天涯何處無芳草，決不能拖泥帶水，在對方面前丟臉。

NO. 4：雙子座

雙子座喜歡體驗新事物，追求新鮮感，因此分手之後可以很快地走出失戀陰影。前任在他眼中只是一段過往的經歷，不嘗嘗鮮怎麼知道哪個最合適呢？

NO. 3：射手座

射手座面對愛情的時候，勇往直前，有萬夫莫敵之態；分手的時候，他也同樣撤退得相當快。由於射手座簡單直接，討厭被束縛的感覺，一旦分手便能夠迅速地忘記舊愛，再次衝向下一段感情。

NO. 2：天蠍座

天蠍座認為一個合格的前任就應該乖乖躺在黑名單裡，別再來招惹我。好強的天蠍座一旦分手，很可能把對前任的愛都轉為恨，若這時候前任想挽回，只會得到一句「你誰呀，我們認識嗎？」

NO. 1：金牛座

金牛座一旦說出分手，那必定是鐵了心要離開了。分手的原因大多是原則和底限的問題，誰勸也沒用。而且，金牛座分手之後便能夠迅速地將情緒投到事業中，什麼愛情不愛情的，賺錢都沒空了！這樣的金牛一旦分手，八匹馬都拉不回來。

一段感情的結束，或許沒有誰對誰錯，分手只是因為不適合。有時候「狠」一點似乎是必要的，斷個乾淨，更能讓人冷靜下來，看清楚自己的盲點。不管你在這份榜單中是排行第幾，希望每個人都好聚好散，才不枉費彼此相愛時的真心相待。

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