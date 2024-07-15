2024下半年…12生肖「發財時機」大公開 馬有意外之財、羊迎雙重好運

誰不想發財？誰不想掌握發財時機呢？可是，時機在哪裡，要怎麼掌握？科技紫微網今天可不跟大家講大道理，直接為大家送上下半年的發財時機！

要提醒的是，並不是每個生肖，都會在2024年下半年遇上發財時機。沒有在名單上的生肖，表示今年的發財時機在上半年便已過去了。

生肖鼠

寒露前後（陽曆2024/10/08前後）、大雪前後（陽曆2024/12/06前後）

注意迎接，吉運財神爺會在這兩個節氣前後來到，財源大開，運彩、福彩統統都買起來，股票、基金等投資該出手時就出手，就連玩個遊戲，也能幸運刷出高級裝備，賣個好價錢。

生肖牛

立冬前後（陽曆2024/11/07前後）

立冬前後，吉運財神爺將會來到你身邊。你的開支會減少，手頭明顯寬裕起來。工作若給力，將有意外的獎金發放，一直想買的東西，也會開始大力打折促銷，會有種撿到大便宜的幸運。

生肖虎

小暑前後（陽曆2024/07/06前後）

趕緊準備迎接吧，你的吉運財神爺很快就會在近日來到，此時財源大開，偏財運尤為突出，有獲得意外財的機會，投資收益也高於市場的平均值喔。

生肖兔

霜降前後（陽曆2024/10/23前後）

如果你今年的財運都不怎麼好，那麼一定要抓住這個時機，因為這是下半年財運逆襲的關鍵轉捩點。也許是你以前努力打拼的案子，終於得到了回報，也許是先前你需要負擔的某項支出終於停止，為你省了許多錢。

生肖龍

秋分前後（陽曆2024/09/22前後）

秋分前後，你會看到投資機會變多，很多投資專案的前景樂觀，只要時機成熟，可以加碼投資。在理財方面，你很有自己的想法，頗想要大展拳腳一番，若能藉助專業理財人士幫助，增值的空間會更大喔。

生肖蛇

大雪前後（陽曆2024/12/06前後）

此時你對財富的直覺將變得非常敏感，總能在眾多繁雜的投資資訊中找到亮點與重點，更能對這些資訊處理得非常準確。靠著你對市場的自信把握，會抓住許多獲得財富的機會。

生肖馬

大雪前後（陽曆2024/12/06前後）

下半年財神爺將在大雪前後到來，有意外錢財入帳，如親友的贈予、先前的債務還款等，可以買你心儀已久的東西了。網路抽獎命中率也會在此期間提升，看到機會就不要放過喔。

生肖羊

大暑前後（陽曆2024/07/22前後）

下半年，屬羊的你將迎來雙重好運！在工作方面，你將脫穎而出，獲得主管和同事們的高度認可和賞識，不僅有機會升職加薪，還能獲得更優渥的待遇。在投資方面，如果你在上半年進行了房地產或股市等相關投資，將會迎來意想不到的豐厚回報。

生肖猴

霜降前後（陽曆2024/10/23前後）

此期間資金周轉相當順利，財運呈現良好態勢。若要產生更多利潤，則需要你多用用聰明的腦袋來分析與整合，找到合適的計謀策略。不過也不必給自己太多壓力，因為進入霜降後，你的貴人運也會很不錯，將能透過朋友的幫助，找到理想的投資途徑，還能提供更多的人脈支援喔。

生肖雞

處暑前後（陽曆2024/08/22前後）

在此期間求財，出手的成功率比其他時候至少高出三成，回報也將最大化。只要能抓住靈光一現的想法，今年是否能夠賺得盆滿缽滿，也許就靠它了。

生肖狗

小雪前後（陽曆2024/11/22前後）

這是你下半年轉虧為盈的關鍵時刻，需要你賣力行動起來。若能提前做好準備，將會提升成功率，增加不少進帳。但臨時抱佛腳者，則只能有小收穫。

生肖豬

立秋前後（陽曆2024/08/07前後）、大寒前後（陽曆2025/01/20前後）

如果你想看到投資計畫、業務專案順利運行，那麼一定要抓住這兩個時間點，會有可觀的成效。若你佔據了人脈資源的優勢，那麼這正是推動長線計畫的好時機。

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