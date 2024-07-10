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運勢逆天！ 7月下旬財神爺敲門 「4大生肖」添財納福、貴人爆棚

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／pakutaso
圖／pakutaso

多半的人都會很看重財運，認為「沒錢萬萬不能」，一生不斷追求累積財富的機會，搜狐網列出了七月下旬有「4大生肖」的人會迎財神爺敲門、添財納福。

生肖猴

屬猴的人善於思考和社交，他們精明強幹，很多方面都超越人群。屬猴的人很容易在事業上發掘奇蹟，尤其步入7月下旬後，他們的努力奮鬥會讓自己斬獲更多，隨著人脈拓展，將開拓更多舞台，各方面多能如願，尤其財富方面通過打拚，獲得實質性的豐厚收益，屬猴的朋友將在7月順風順水，多保持正能量可以提升自己的運氣。

生肖虎

屬虎的人目光遠大，不喜歡主動表達自己，進入7月下旬後，運勢逆天，意外之財接連而來，已經結婚的人有望中獎、生子，單身的人也有很大的機會可以遇到真愛。另一方面，屬虎的人事業運會很好，會有更多的時間可以投入其中，也會遇到貴人，各方面一切順利。

生肖羊

對屬於羊的人來說，接下來的重點不是「有多少機會」，而是你們自身的機遇和事業上有多大的進步，屬羊的人本身比較內斂，但內心卻強大，所以接下來的事情必定會有轉機，而且事業也會步步高升。步入7月下旬的重點是結合自身的優勢並且找到興趣所在，然後做最好的打算，這樣才能在不斷進步中獲取較好的時運機會。

生肖馬

屬馬的人會建議你接下來「少說多做」，步入7月下旬地你們身邊資源會很多、很好，如何借助這些資源為自己事業上爭取更多機會，才是目前最重要的，而且接下來火星進入屬相馬，舞台已經為你們準備好，所以抓住時機展現自己，就是你們的機會！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢

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