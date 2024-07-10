容易玻璃心碎！「內心敏感」5大生肖排行 兔深思熟慮、第一名怕得罪人

說話是一門藝術，說得好，能夠獲得認同，說得不好，可能還會得罪他人，在十二生肖中，就有幾個生肖內心極度敏感，說話時想超多，一起來看看是哪幾個生肖。

第五名：鼠

待人和善的鼠寶寶，有著強韌的適應能力，能在各種不同的階層中廣結善緣，讓許多人都產生不錯的評價，但是他們在發表言論時，內心卻是非常多的顧慮，因為深怕自己一個不小心，就會惹上麻煩，成為眾矢之的。

第四名：龍

至高無上的龍寶寶，是所有生肖中最具帝王之相，他們擁有相當高的氣度，也非常注重自身名節，所以在重要場合與人接觸談論時，每一句話都會格外的慎重，建議龍寶寶輕鬆一點，這樣的拘謹，只會讓人產生距離感。

第三名：兔

溫和善良的兔寶寶，心中擁有大愛，行事作風通常非常仁慈，當遇到問題需要解決時，他們往往會顧慮到他人的感受，所以每一句話都深思熟慮，深怕會傷害到對方，這樣婉轉柔和的溝通方式，也常能獲得對方善意的回應。

第二名：羊

柔順的羊寶寶，基本上不太喜歡在公開場合發表自己的言論主見，他們只希望跟著別人的腳步，以順從的姿態前進，通常他們寧願隨波逐流，倘若必須作主，一定會謹慎再謹慎，因為深怕自己言論反而會突顯出自己的能力不足。

第一名：猴

性情多變的猴寶寶，生性靈活，最明白見人說人話，見鬼說鬼話的道理，他們懂得如何取悅人心，如何讓自己為焦點，所以在重要時刻，猴寶寶的每一句話，可都是精心彩排後的結果，為的就是能得到讚賞而不得罪任何人。

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