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「物質第一」天性貪婪三星座！處女心裡有個窟窿、獅子容易走歪路

聯合新聞網／ 綜合報導
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常言道「人心不足蛇吞象」，人心的慾望無限。搜狐網分享三大星座特別貪婪，錢永遠不嫌多，太自私，太虛榮，什麼都想要。

▍處女座 心裡有個窟窿

處女座的人大多比較精明，常因思慮過多，處於杞人憂天的狀態，有點瞻前顧後，嚴重缺乏安全感。也正是因為如此，處女座們想要透過一切辦法讓自己獲得更多的安全感，例如瘋狂的聚斂財富、增強自己手中的權勢等，一切都是為了讓自己感到更安全，因此，他們在外人眼中往往都是貪婪的典型。

賺錢對處女座來說相當重要，也是他們生活的基礎。同時，處女還貪戀感情，不管有沒有戀人都會和別人曖昧不清，總也補不上心中的那個窟窿，照這麼來看，處女確實也是蠻貪心的人了。

▍金牛座 愛用奢侈品

金牛座物慾強，總要求自己用的一定要是最好的，才能符合自己的身份，買東西喜歡挑奢侈品用，金牛座在購物上傾向於國外產品，注重品牌。當金牛座有什麼特別好的東西，會迫切的和朋友炫耀一下，金牛也有虛榮心，他們特別精打細算愛貪小便宜，他們總是想方設法賺更多的錢，可是卻不喜歡花錢，名副其實的「守財奴」一枚。不光對錢財看得緊，金牛座在感情上的渴求也不少，他們希望有人陪伴，不希望過孤單一人的生活，雖然嘴上不說，對愛情可是相當憧憬的。所以說，史上最貪心的當屬金牛座了。

▍獅子座 不擇手段往上爬

獅子座的人是十二星座當中頗有氣勢的一個人，他們不會像處女座那樣經常為一些小事情而擔憂，但是獅子卻老想要爬得更高，追逐金錢與權力的渴望。獅子座的人的自制力不是很強，他們要是當上了官，非常有可能因為過分貪心而不得善終。能夠彌補獅子座安全感的，一個是金錢，一個就是感情，前者讓他們不用為了生計發愁，後者是不用讓他們感情空虛，不得不說，獅子們實在貪心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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