周四「天眖日」！三星座三生肖快拜玉帝 補財庫大吉日一年一次

農曆6月6日（國曆7月11日）是「天眖日」(眖，讀音同況)，被古人視為皇帝曬龍袍、以及玉帝大開天門賜財補運、補自身財庫的日子，清水孟國際塔羅小孟老師臉書，建議大家在這一天補財運，會有不錯的效果，可到各大財神廟，或捐錢幫助大眾到便利商店小額捐款也可以。

同時「天眖日」是玉帝一年只有開一次天門，因此也是被大家認為是一年裡面補財庫最佳的大吉日。

3星座3生肖拜玉帝虎爺財運驚人

TOP3 天秤座或屬猴

天秤座或屬猴的朋友，拜完玉帝與虎爺後你的社會地位，相較於上個月有明顯的提升，也因此受到許多重視，當然也因此背負了不少的責任，但有些是因為自我的期許及面子問題，不過這些責任也為你們帶來不少財富。比如受邀去演講、主持會議，或是事業藝術創作受到矚目之類的，若是能精益求益，繼續為自己而深造，相信將可延續更多的財富收入。

TOP2 金牛座或屬狗

金牛座或屬狗的朋友，拜完玉帝與虎爺後你開始會變得想要接觸玩樂性質的財務，而且想法也多元化，不妨將這些想法投注在刮刮樂，或是大樂透這上面，也許會有更多靈感。除此之外，社交活動也會增加很多，貴人運也提升很多，只要多加精心打扮並出席，相信可以遇到許多不同社會層級的人士，若能主動認識，將有助於你們的事業及財務發展。

TOP1 獅子座或屬龍

獅子座或屬龍的朋友，拜完玉帝與虎爺後你的事業發展及合夥關係方面，有更高的成就，且這時出現的人，多半對工作和事業皆有幫助，就連學生就學或想出國留學的，當然也想外出旅行的，都有相當高的機會可得到經濟上的協助，主要是因為人而帶來的財運，正所謂「家和萬事興，人和財源進」，所以只要多加留意與人之間的互動關係，相信可以有更廣的財富進帳。

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