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好事發生貴人來、財運飛天！四生肖從現在旺到「鬼門開」

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為財運示意圖。圖/ingimage
圖為財運示意圖。圖/ingimage

清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享有四個生肖7月運勢超旺，還會一路旺到農曆七月鬼門開

TOP4：屬龍

屬龍邏輯強，善分析，常常是和平的協調者。在7月想法上會想要開拓新局面，同時也有創新的精神，另一個條件也是因為自己相當努力有上進心、以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助及提攜，天助也自助。因此屬龍的人事業及財運都雙雙提升，其中還有偏財運。

TOP3：屬雞

7月是你的偏財運，會有意想不到的好事發生。例如只是單純去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦的活動，因而得到不錯的獎項。或是隨手買刮刮樂或兌統一發票，很容易出現中獎的狀況。小孟老師提醒，多做善事累積福報，好運便能伴你更久。

TOP2：屬馬

7月你的偏財運，會因為貴人相助而有額外財富。例如你的工作由業績決定獎金，未達目標只能領少少底薪。生意不好時先別氣餒，會出現如雪中送炭般的客人，幫助業績和介紹朋友來光顧。小孟老師建議與人相處務必真誠。

TOP1：屬猴

屬猴的人在7月職場上的成績越來越穩定；在財運方面，雖然總是會想買東買西，但偶爾你們還是會儲蓄，你會發現之前偶爾省下來的小錢，累積起一筆不小的數字，讓你們心裡很踏實，也願意更節省花費。此外你會有很多出遊的機會，相信你們也能選擇到最有CP值的旅程，守財運很強。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

職場 財運 鬼門開

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