4血型減肥法曝光！營養師曝「專屬菜單」 B型忌1主食、O型少吃這3樣

到了夏天，因為會穿上短袖、無袖，身材部分會更加引人注目，所以也是大家衝刺減肥的季節。營養師李婉萍表示，不同血型也有不同的「瘦身法」，並且整理了各血型的推薦和避雷食物，供讀者參考。

李婉萍在臉書發文分享，不同血型有不同的飲食瘦身法，是由美國自然療法學者Dr.Peter.D'Adamo所研究提出，他發現血型與人體內部機能有相關，因此透過研究提出每種血型適合的飲食類型。

A型

A型血更能消化「植物性蛋白質」，因此胃酸分泌較少，所以對於牛肉、羊肉等高脂肪肉類較難消化，因此要避免過度食用肉類，並以蔬果為主，搭配植物性蛋白質。

推薦食物：水果、蔬菜、豆製品、雞肉 避雷食物：高脂肪食物、紅肉、乳製品

B型

B型的人體內具有多分解肉類蛋白質的酵素，所以有較好消化肉類蛋白質的能力，適合肉類和乳製品，但不適合麵條、玉米等，會使代謝變慢，導致堆積脂肪。

推薦食物：肉類、乳製品、水果 避雷食物：玉米、麵食、堅果類

O型

O型血更能消化「動物性蛋白質」，例如魚或肉，O型的人體類分解肉類蛋白質的酵素也比其他血型超過3倍以上，但是不容易消化乳製品，豆類、穀類需透過攝取各種蔬菜來彌補。

推薦食物：海鮮、肉類、蔬果、番薯 避雷食物：穀物、小麥、豆類、乳製品

AB型

AB型的人適合的飲食法介於A型和B型之間，可以將兩個飲食結合參考，其消化系統比較敏感，因此較容易發胖，不適合食用乳製品食物，吃多容易脂肪囤積。