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唐綺陽星座運勢週報：天蠍太完美損人緣 巨蟹桃花旺散發魅力

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報7/8-7/14】

星象影響：金星衝刺進獅子、火天合最高峰

金星衝刺巨蟹進獅子，帶動家、房子及親子等相關議題，獅子座人氣旺，好品味被看見而使其更受歡迎。火天合迎最高峰，當心火災、用火用電安全、刀火燙傷問題，也要注意食安、健康及金融股市，小心因過度消費而導致破財。

12星座個別運勢：

牡羊：問題大多是庸人自擾；感情需能被療癒

金牛：對手太強大需硬碰硬；生活中的穩定感易使感情升溫

魔羯：勇於迎戰會異軍突起；感情上避免太強勢

水瓶：工作上不得不替人善後；善解人意能讓感情更進一步

雙子：工作中的暗中牽制需柔軟應對；感情直接用行動表示

處女：需多評估再做關鍵性決定；感情問題需解決勿僥倖

天秤：工作急躁易給人壓力；感情有職場戀情的可能

天蠍：太完美主義有損人緣；易出現志同道合的桃花

巨蟹：凡事放慢腳步會更安定；桃花旺散發魅力

獅子：週五前先低調蓄勢待發；感情運佳，約會可多點預算

射手：工作上適合擔任幕後推手；感情安穩、平淡是福

雙魚：工作宜請教專業人士；感情多商量、共同分擔

唐綺陽 星座運勢 獅子座 約會

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