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總是陷入「渣男圈套」血型排行！O型喜歡刺激、B型一察覺就果斷離開

聯合新聞網／ 綜合報導
哪些血型容易陷入渣男的危險圈套呢？示意圖。圖／Ingimage
哪些血型容易陷入渣男的危險圈套呢？示意圖。圖／Ingimage

人人都希望能在感情的世界裡一帆風順，遇到願意珍視自己的對象，不過，有些人的性格及偏好總會讓他們特別容易喜歡上渣男。對此，日媒《占いTV》分析了各血型的個性，列出最容易「陷入渣男圈套」的排行榜，快來看看你在感情方面的弱點是什麼吧？

第1名：O型

O型是名副其實的顏控，比起個性好但外貌平凡的人，他們更喜歡帥氣又帶著危險氣息的男性。O型特別容易被平時安靜、不太引人注目，卻又莫名有魅力的男性吸引，「明明總是態度冷淡，卻會在自己煩惱、遇到困難的時候用甜言蜜語給予鼓勵、安慰」，O型往往會因此陷入其中無法自拔。

O型的女性無法滿足於態度消極的戀愛關係，唯有興奮、刺激的愛情才能讓他們深陷其中。

第2名：A型

希望另一半性格忠厚誠實的A型，絕不會主動去接近有危險氣息的男性。然而，那些不懷好意的男性多半技巧高超，他們會在小孩及動物面前展現溫柔的面孔，態度親切地對待長輩，讓A型誤以為對方其實是個好人。

而當A型的女性接近對方後，就很難再拒絕、斬斷這份感情了，油嘴滑舌、口齒伶俐的男人是A型的致命弱點。

第3名：B型

樂觀的B型常常會在尚未看清渣男真面目之前，便決定與之交往。他們往往看不清對方的真正意圖，儘管偶爾會覺得對方怪怪的，但仍會選擇繼續與他們交往。

因為彼此的個性都十分自由奔放，客觀來說2人還算是契合。然而，若B型察覺自己成為對方的掌中物，他們便會乾脆地離開那個男人，不再與其見面。

第4名：AB型

「對我來說，和他交往能否錦上添花？」 AB型總是用冷靜及客觀的角度去觀察男性，因此不太可能陷入渣男的圈套。

古怪又充滿魅力的AB型對於和自己相同類型的男人不怎麼感興趣，但若對方在他們感到寂寞、脆弱的時候，以溫柔的話語進攻，AB型仍有可能因此棄械投降。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

另一半 愛情 戀愛 渣男 血型

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