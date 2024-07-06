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無人能及！7月運勢極佳4大星座 射手財運更上層、摩羯霉運全無

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／pakutaso
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7月是炎熱的月份，但同時也是踏青的好季節，加上暑假到來，很多人會選擇這時節出外旅遊。搜狐網列出有4星座這時運勢好到無人能及，會過上幸福的一段時間。

射手座

射手座的人做事樂觀，6月末到7月初的時候，財運就開始上升，到了7月份，因為有命星「木星」來守護，因此財運水漲船高，很多人得到自己的偏財運，為了追逐夢想，只要定下人生目標，未來的財運會更上一層樓。

處女座

處女座的6月簡直不堪回首，所有的事情幾乎都沒有按到你的心思走去，不由得開始抱怨生活種種。但到了7月份，運勢開始急速上升，你的好運無人能及，而且成功的擠進7月最好運勢的榜單。

雙子座

雙子座的人在生活上很少吃虧，首先是因為性格方面，非常要強，另一方面就是雙子座的人總是運氣很好，上天好像一點也捨不得讓你們吃虧，接下來的7月份裡，你們的運勢會更加旺盛，順利且好運，過上極其幸福的日子。

摩羯座

雖然摩羯座的人總能給人一個溫暖陽光的笑容，但其實他們的內心並不如這個笑容一樣，可能還比較憂鬱。進入7月份後，燦爛的陽光會徹底照亮和溫暖他們的心靈，桃花朵朵蕩漾在他們的心頭，霉運全無，事業會更加興盛，特別重視事業的他們會走上一個新的高峰。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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