12星座省錢開運秘法！命理師曝3類人「剪短髮」有驚喜、水象星座別吃牛

多屬人都知道要開源節流，省下小錢久了累積成一筆積蓄，方便日後使用。塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出12星座的省錢開運方法，只需要小小改變，就能帶來好運，請同時參考太陽、上升星座。

雙子、天秤、水瓶／剪短頭髮、煥然一新

改變頭髮對雙子、天秤、水瓶來說是提升運勢簡單而有效的方法，不僅能煥然一新，還能帶來新的能量和好運。

雙子座

活潑的雙子座，總是渴望新鮮感，剪短頭髮後的造型不但能增添自信，還能有更多吸引人的好機會。

天秤座

愛美的天秤座對於外型非常在意，剪短頭髮後，會發現自己更加迷人，社交運勢也會因此大幅提升。

水瓶座

創意十足的水瓶座總是喜歡嘗試新事物，剪短髮後能激發你的靈感，在工作和生活中都會更加出色。

牡羊、獅子、射手／結緣布施、皆大歡喜

結緣布施對於牡羊、獅子、射手來說是提升運勢的最佳辦法。

牡羊座

勇敢熱情的牡羊座總是喜歡先行動，透過結緣布施，不僅能夠幫助別人，還能為自己積累福報，事業運也因此大幅提升。

獅子座

獅子座的人慷慨大方，總是喜歡成為焦點，結緣布施能夠讓你在人群中更加閃耀，吸引更多貴人和好機會。

射手座

射手座的人總是樂觀開朗，充滿冒險精神，透過結緣布施，能夠找到更多志同道合的朋友，拓展自己的人際圈。

巨蟹、天蠍、雙魚／不吃牛肉、三仙庇佑

不吃牛肉對巨蟹、天蠍、雙魚來說是開運的秘訣。

巨蟹座

巨蟹座的人充滿愛心，總是關心家人，不吃牛肉能讓你們的身體更加健康，同時也能夠提升家庭的和諧氛圍，家庭運勢因此大幅提升。

天蠍座

天蠍座的人深沉而神秘，總是追求內心的平靜，不吃牛肉能讓你們心靈更加純淨，有效提升靈性和直覺力，事業和愛情運勢因此改善。

雙魚座

敏感而富有同情心的雙魚座，總是關注別人的感受，不吃牛肉後會讓你的心靈更加敏銳，提升創造力和藝術靈感。

金牛、處女、摩羯／打掃寺廟、累積福澤

打掃寺廟是金牛、處女、摩羯提升運勢的最佳方法。

金牛座

財務穩定的金牛座總是追求安全感，透過打掃寺廟，你能感受到內心的平靜和滿足，財運因此大幅提升。

處女座

處女座的人細心而追求完美，喜歡保持整潔，打掃寺廟能感受到內心的純淨，還能夠提升健康運勢和人際關係。

摩羯座

堅韌勤奮的摩羯座總是努力工作，透過打掃寺廟，能夠累積更多的福澤，事業運勢因此大幅提升。

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