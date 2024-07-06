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越熱越強運！「小暑」後運勢最旺4大生肖 屬虎人財庫不斷湧入

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／pakutaso
圖／pakutaso

今天是節氣中的小暑，隨著天氣越來越熱，有些朋友也迎來了財富好運，各種機遇都來到眼前，搜狐網列出4個生肖，在接下來的日子裡，可以收穫到滿滿的財路和好運，實現自己的夢想和目標。

生肖虎

小暑後，屬虎人正財收入豐厚，只要一直保持著強烈的上進心，努力拚搏，工作就會穩步上升，錢財也會不斷湧入。

這些收入並非是飛來之財，而是靠著自己努力而成，在工作中，也能得到上司的欣賞，為財富發展提供更多的機遇，基本上不用為了生活花費而擔憂。

生肖蛇

小暑後，屬蛇的人財運和事業成正比，所有的付出幾乎都會有翻倍的收穫，哪怕只是職場上的普通打工族，也能獲得不菲的獎金。

對於薪水本來就比較變動的業務員、銷售員來說，這個月的業績十分火紅，拿到手的抽成和獎勵也會很多，要多多賣力工作。

生肖馬

小暑後，屬馬的人財氣特別足，周圍圍繞著各式各樣的求財機會，而且有貴人降臨，可以讓財富發展的特別好。

另外，屬馬的人這時也偏財不斷，能獲得不少額外的進帳，物質狀態會有明顯的改變，此外，也可以小作投資，能從金融市場中獲得一份紅利。

生肖羊

小暑後，屬羊的人福氣好，還能獲得親朋好友的幫助，有利於財源發展，另外，屬羊的人可以將自己的智慧轉為財富，不管是創意還是專業技能都將獲得市場認可，不僅職位得到提升，個人品牌也會隨之增值，收入自然節節攀升。

屬羊的人在身邊人的助力下，收穫更多求財路徑，財富收入變得多樣化，能夠得到一筆可觀的儲蓄金。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小暑 生肖運勢

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