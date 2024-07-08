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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「大把鈔票入庫」：開心到飛天

聯合新聞網／ 非貓不可
圖為財運示意圖。(來源／ingimage)
圖為財運示意圖。(來源／ingimage)

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要全力以赴，就能讓財庫更添一筆，有人則是魅力值不斷升高，使得財庫火燙發光，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬馬

生活衛生是大多數人注重的項目，如果你的工作跟清潔打掃有關，在本周的運勢很不錯，這段時間裡將會有突發性的工作機會需要你進行，雖然靠勞力賺錢很辛苦，但是雇主會提出高價的報酬，只要你全力以赴，不僅能拿到應有的薪資，更有機會獲得額外紅包，財庫上更添一筆。

第四名：血型O型+生肖屬狗

無論你是從事哪方面的工作，或是什麼樣的年齡層，在本周將有機會獲得一筆意外之財，這段時間裡，你可要眼觀四方，耳聽八方，可能就在不知不覺中，拾獲他人遺失的財物，或是找到逃跑迷路的寵物，只要你能夠物歸原主，就能得到一筆感謝禮金，讓荷包更飽滿。

第三名：血型AB型+生肖屬龍

如果你是靠頭腦吃飯，以創意維生，無論是工業設計或是文創商品設計，本周的靈感動如狡兔，靈活無比，這段時間裡能夠天馬行空想到非常多的好點子，請趕快把這些創意付諸實現，將會得到客戶眼睛一亮的青睞，他們將願意花大筆錢財購買你的創意，讓你的財庫瞬間上揚。

第二名：血型B型+生肖屬豬

不動產的買賣通常需要耗費許多心力，溝通的過程也相對耗時，如果你是從事土地相關的仲介人員，本周有突破重圍的好運勢，在這段時間裡，透過親切的服務態度，會讓你的魅力值不斷升高，能夠輕易打動客戶的心，完成一張鉅額合約，不僅可以獲得成就感，更讓財庫火燙發光。

第一名：血型AB型+生肖屬牛

美的事物總是能吸引許多人爭相追求，如果你是美容美髮的相關經營者，本周的財運會非常漂亮，在這段時間裡，店裡的生意將變得非常火熱，許多舊雨新知絡繹不絕的前來消費，大把鈔票隨之滾滾補入財庫，自己自然也就樂呵開懷，但記得要給員工一些獎勵，才能讓店裡的向心力更強。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

生肖 血型

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