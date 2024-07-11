星座關係指數(下)／遇上獅子…天蠍各據山頭、射手靈魂伴侶、水瓶兩個世界

當獅子與各個星座碰在一起，會產生什麼化學變化，能變出什麼美妙的人生滋味呢？你也來嘗嘗吧！

獅子 vs 天秤

關係指數 ★★★★ 特調滋味 香氣逼人 祕密武器 攜手尋歡

獅子和天秤是吃喝玩樂的社交好搭擋，都把享受和享樂這兩件事情當作人生的主菜，其他部分則被視為無關緊要的小菜，只有在美麗舒適的環境和開懷歡樂的笑聲裡，才覺得活得有意義。獅子欣賞天秤得體的談吐、優雅的舉止，還有八面玲瓏的社交手腕，若有機會一起現身公共場合，更讓獅子感覺特別有面子，大大滿足其虛榮心。

獅子以王者自居，自覺身負統禦大軍、為民謀福的重責大任，所以練就一身眼觀四方、耳聽八方的好本領，處事以速戰速決為本，做人以盡興暢快為樂，而天秤雖然不似獅子有那樣崇高的理想抱負，但卻頗能配合獅子的節奏和腳步，兩人一前一後地和著、一左一右地搭著，無論做什麼都覺得開心愉悅。

如何調出兩人的美味關係？

從外表看來，兩人喜歡的事物和行事的風格似乎不完全相同，但若仔細研究分析，就會發現根本是殊途同歸的同路人。兩人不但有著極大部分的相似特質，而且還有共同的習性和興趣，如果能時常彼此分憂、分擔、分享，便可讓原有的優點發揮得淋漓盡致，且對於增長見識和改善缺點亦有莫大助益。

獅子 vs 天蠍

關係指數 ★★ 特調滋味 甘苦交混 祕密武器 尊重對方

獅子和天蠍都是有野心、有企圖的權利欲望者，只是獅子喜歡在明處大聲宣告，天蠍則在暗處默默布局。獅子可以與同伴結夥，從平民皇帝一路打拚，最後成為尊貴之王，始終樂觀積極，勇於接受艱難的挑戰，也毫不客氣地享受讚美和榮耀，而天蠍習慣獨立作業，一人完成浩然大計，過程雖然辛苦煎熬，卻能獨享所有的成就喜悅，不需處理分贓不均的麻煩，更不必管其他人的好壞情緒，特別過癮爽快。

獅子和天蠍容易產生歧見之處，在於兩人的表達方式不同。獅子覺得天蠍隱晦、城府深，很難信任，更難應付，還不如保持距離，而天蠍則看不慣獅子好大喜功、誇大張狂的性格，所以，兩人最好避免在同一個領域裡你爭我奪，應該各擁山頭，關係反而能長久。

如何調出兩人的美味關係？

基本上，兩人的性格差異是不小的，不是快與慢、熱與冷的組合，就是動與靜、攻與守的搭配，很難被放在同一個天秤比較，也極少被拿來一起配對。但其實雙方還是有一兩個相似之處，暗暗地支撐著彼此的友誼架構，只要一方肯用心發掘，並將自己的想法誠懇地表達出來，很快就能打破藩籬，建立良好新關係。

獅子 vs 射手

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 香辣夠味 祕密武器 共創高峰

獅子總是在事情連八字都還沒一撇時，就大聲嚷嚷，好像已經勝券在握似的高調得意，令人看了很不以為然，但射手卻把獅子誇張的行徑視為一種率真自然的表現，獅子總是以領導者自居，也不管別人的意願和想法，獨攬大權，獨撐大局，強制要求大家都要聽其命令、守其規定，否則立刻大發雷霆，毫不留情地展現暴君的霸道與高壓，但射手卻能把獅子的強勢當成一場國王遊戲，輕鬆看待，隨興參加。獅子的語言、情緒、心態，射手全都懂得，因為射手和獅子一樣樂觀開朗，全身散發積極正面的能量，即使陷入糟糕惡劣的險境，也不怨天尤人或坐以待斃，永遠都在人生的路上尋找無限可能，而這也就是兩人一直契合融洽的關鍵原因。

如何調出兩人的美味關係？

兩人的契合度是百分百，一方只要眨眨眼，另一方就知道意思，是靈魂伴侶，也是精神支柱，更是可以同甘苦共患難的知心好友，不必多說就能心領神會，無論在一起做什麼都覺得開心自在，而且理念和價值觀一致，即使偶爾發生意見分歧的狀況，也很快就能取得共識，並尋得解決之道，互動關係十分完美。

獅子 vs 摩羯

關係指數 ★★★ 特調滋味 苦中帶酸 祕密武器 親疏分明

獅子和摩羯同樣對追求成功有熱切的渴望，但兩人表現的形式和要求的本質卻大不相同。獅子喜歡新奇事物，具有無窮的創造力，對未來總是懷抱著希望和夢想，期許自己能站上世界舞台，成為萬眾矚目的閃亮之星，追求的是聲勢浩大的成功，而摩羯的人生哲學是純粹的冷色調，從一開始設定目標，歷經千辛萬苦，直到最後，沒有一絲僥倖，只有努力、再努力，過程雖不如獅子璀璨豐富，但終究是成功的。

獅子或許佩服摩羯吃苦耐勞的精神和無比的毅力，但對於摩羯不知變通的頑固和不懂享樂的無趣性格，卻完全無法忍受，而摩羯當然也不覺得好大喜功、剛愎自用的獅子有什麼好令人崇拜的，只要雙方相處的時間越久，累積的不滿情緒就越高漲，步調難以一致。

如何調出兩人的美味關係？

對於對方的神情態度與處事風格，十分不以為然，甚至鄙視不屑，總覺得自己什麼都比對方好，只要有一方說一句話或做一個動作，另一方立刻就表現出不耐煩、不苟同的嘴臉，互看不順眼。但是，冤冤相報何時了，這時候反而應該用更多的愛與耐心，包容對方，檢討自己，才有可能化干戈為玉帛，轉負為正，創造雙贏的局面。

獅子 vs 水瓶

關係指數 ★★ 特調滋味 甜鹹不調 祕密武器 相互包容

獅子喜歡在熱鬧的氣氛裡打滾，無論身邊的人是熟識或陌生都無所謂，只要能盡情享受、痛快玩樂，就是人生最大的樂事。水瓶喜歡安靜，渴望自由，所以特別需要一個人的空間，平常就像獨行俠般地來去，不擅經營與他人之間的熱絡關係，寧可獨自啃食孤單的滋味，也不願忍受人多嘴雜、是非紛亂的人際問題。

高高在上的獅子不喜歡違抗命令的叛逆者、受不了目中無人的傲慢者、討厭不合群的孤僻者，而這些特質剛好就是水瓶最鮮明的性格特色，可見，獅子和水瓶有多麼不對盤，當獅子在台上發表高論，說得口沫橫飛時，水瓶卻一副嗤之以鼻的鄙視嘴臉，讓獅子很下不了台，兩人心結越結越深，化解不易。

如何調出兩人的美味關係？

雙方的關係是既衝突矛盾，又掙扎拉扯，好像只要兩人同時存在一個空間裡，氣氛就變得不對勁，不是雞飛狗跳，就是僵持不下。其實，彼此的狀態就像蹺蹺板，一邊高的時候，另一邊就必須低，相互配合才能和諧，如果硬要都爭高或都搶低，下場當然很慘烈，還不如先談妥搭配的方式，並從禮讓和瞭解對方做起，一定可以慢慢地漸入佳境。

獅子 vs 雙魚

關係指數 ★★★★ 特調滋味 清淡貧乏 祕密武器 真心誠意

獅子特別喜歡照顧弱勢族群，把濟弱扶傾當成自己的責任，一方面是因為慷慨大方、誠懇正直的天性使然，另一方面則是想藉由英勇事蹟贏得眾人的讚美和掌聲，而雙魚的出現即恰巧滿足獅子的英雄性格，並成就了獅子王者的風範，算是強弱搭配得宜的組合。

然而，除了照護與被照護的關係之外，獅子與雙魚的確有不怎麼契合的部分。獅子終究是一個積極樂觀的人，與雙魚認識之初，可能因為雙魚的柔弱怯懦而起同情之心，但是當日子久了、感覺膩了，獅子可能會對雙魚安逸懶散、不切實際、杞人憂天等負面性格產生極大反感，再也不想成為雙魚的靠山，甚至可能因此狠狠教訓雙魚一番，然後憤而離去，留下錯愕驚恐的雙魚和一段無法還原的美好關係。

《星座小熊 第一本星座書：獅子座 給我面子萬事扛》。圖／布克文化提供

如何調出兩人的美味關係？

即使對方什麼都沒做，也沒礙到誰，但彼此對對方都有一種說不出個所以然的反感，只是還不到針鋒相對的地步，不會在檯面上把自己心裡真正的想法全盤托出，尚為對方保留一些面子，也為自己留些餘地。道不同不相為謀，既然不適合湊在一塊兒，就不應該勉強，只要各司其職，把該做的事做好，井水不犯河水，自然也就皆大歡喜了。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：獅子座 給我面子萬事扛》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)