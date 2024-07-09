星座關係指數(上)／遇上獅子…牡羊超契合、金牛互相抱怨、巨蟹互補

當獅子與各個星座碰在一起，會產生什麼化學變化，能變出什麼美妙的人生滋味呢？你也來嘗嘗吧！

獅子 vs 牡羊

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 香辣夠味 祕密武器 共創高峰

獅子自許為王，日理萬機，要照顧的人和處理的事可說是多如牛毛，所以做起事來特別明快俐落，一件忙完接著一件，絕不拖泥帶水，而牡羊在這方面也不惶多讓，喜歡當領導者，每天東奔西跑卻一點都不嫌累，十分享受在做事與活動過程中所產生的熱力，而且有一種強烈的成就感，支撐著自己不斷往前、奮力向上。

獅子和牡羊都是對自己極有信心且坦率直接的人，最喜歡速戰速決和冒險嘗鮮，不管一起做什麼都覺得開心順暢。不過，兩人說風是風、說雨是雨的暴躁性格眾所皆知，雖然脾氣來得急也去得快，而且不會記恨，但殺傷力確實不小，如果平時能先協調好相處模式，兩人的快樂指數就可以在高檔維持不墜，成為永遠的好搭檔。

如何調出兩人的美味關係？

兩人對於事情的看法、欣賞的風格、喜歡的類型，總是不謀而合，好像這些狀態是特地為彼此量身定作似的，契合得令人驚嘆。因為溝通管道暢通、做事速度和方法相近、相互信任依賴，又有共同的理念，所以很適合成為親密夥伴，無論是哪一方面的合作搭配，都能創造出好成績，是一段值得終生經營的正面關係。

獅子 vs 金牛

關係指數 ★★ 特調滋味 甘苦交混 祕密武器 尊重對方

獅子有大將之風，做人海派、做事爽快，和對手打一場仗，要的不僅是最後的勝利，更要贏得漂亮風光，世人皆知，是一個自信滿滿、愛面子又講排場的人，而金牛最在乎的只有實質利益，至於是否有響亮的名聲、宏偉的氣勢、高高在上的地位，並不在考慮之列，走的是務實路線，和獅子強勢、注重表面的性格截然不同。

獅子對金牛總有一些嫌棄，覺得金牛就是小鼻子小眼睛的模樣，上不了檯面，一輩子只守著一畝田就滿足了，積極性不夠，反應能力又差，不像獅子整天腦子裡想的都是如何戰勝敵人、開疆闢土，而不是永遠在原地打轉。獅子不懂金牛的緩慢哲學，金牛也不想瞭解獅子的王國理論，兩人只有井水不犯河水，各擁空間，才能有好日子。

如何調出兩人的美味關係？

一個要往東，另一個就想往西，一個覺得美妙開心，另一個就嗤之以鼻，兩人來自不同的世界，話不投機、水火不容，不管從哪個角度切入都無法找到共同點，若硬要湊在一起，只會消耗彼此的時間和精力，並留下一堆歇斯底里的怨言。倒不如學著尊重對方，你走你的陽關道，我過我的獨木橋，不強求，也不期待，彼此會過得更快樂。

獅子 vs 雙子

關係指數 ★★★★ 特調滋味 香氣逼人 祕密武器 攜手尋歡

獅子和雙子的個性都很急，沒耐性，討厭拖泥帶水，但若要細說，兩人的「急」是有差異的，獅子就像加足馬力的火箭，一飛沖天、衝勁驚人，不但有既定的目標，而且有傷人的可能，而雙子則像疾馳的風，輕巧快意，沒有特定對象，只是急著做更多樣的嘗試，以滿足自我求新、求變、求快的欲望。

但是，相似並不代表兩人是契合的，或許獅子欣賞雙子的部分特質，雙子也佩服獅子的部分性格，然而，忠實誠懇的獅子對於容易見風轉舵、沒有服從精神的雙子，仍是頗有微詞的，總覺得雙子不可靠，敷衍功夫一流，執行力和遵守諾言的能力卻是三流，若偶爾一起尋歡玩樂是沒問題的，但如果需要長期相處，恐怕破局機率不小。

如何調出兩人的美味關係？

彼此之間存在著一股莫名的吸引力，但卻不十分強烈，清清淡淡、輕輕盈盈，相處的時候，感覺愉悅自在，不相處的時候，也不會特別想念，像是一種相互欣賞但不親密的隨緣感覺。其實，雙方各有優點，倒是缺點的部分比較類似，所以特別需要相互提醒、規勸，把對方當成明鏡，隨時修正自己的缺失，才能共同進步提升。

獅子 vs 巨蟹

關係指數 ★★★ 特調滋味 甜中帶苦 祕密武器 各退一步

獅子雖然對巨蟹軟弱、膽怯、猶豫的性格很不以為然，每次一看到巨蟹又哭哭啼啼地為一件小事傷心，或是為了一個簡單得不得了的問題拿不定主意，就整個人火冒三丈，揚言從此不再理會、不再幫忙、不再連絡，但事實證明，獅子對巨蟹只不過是刀子口豆腐心，嘴裡罵得比誰都狠，心裡卻不由得升起一股想要保護巨蟹的衝動，最後，這一強一弱的搭配就順理成章地組合在一起了。許多人都受不了獅子盛氣凌人的霸王架勢，但巨蟹卻覺得那是一種負責任、有安全感的象徵，即使獅子常出現橫眉豎眼、怒氣沖天的嘴臉，但巨蟹只記得被獅子照顧呵護的感覺。兩人的性格天差地遠，卻能在強硬與柔軟之間找到平衡點。

如何調出兩人的美味關係？

對方的長處是自己缺乏而且羨慕的，對方的短處是自己獨有而且有能力幫助對方改善的，彼此的關係就好像優缺點互補的組合。剛開始相處時，可能因為性格的差異而有所保留或顯得尷尬，但只要一方願意先卸下防衛的面具，拿出具體的誠意來，兩人之間立刻多了一座用溫暖和真誠造成的友誼橋樑，從此相輔相成、愉快融洽。

獅子 vs 獅子

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 料多味美 祕密武器 創意激發

獅子喜歡用欣賞的角度看同樣積極樂觀、熱心助人、正直誠懇的另一個獅子，惺惺相惜之情溢於言表,即使對方脾氣暴躁或處事不當，只要不是太過分，也就不會太計較。兩人相處的感覺是英雄惜英雄，表面上各據一方、各自獨立，事實上無論物質的資助或精神的鼓勵從來都沒少過，彼此相互熟知、扶持，當深陷困境的一方還沒開口求援時，另一方已主動送上最具體有效的協助，彷彿一股暖流，摯情難忘。

獅子情感表達很直接，看到好東西就要搶到手，看到好目標就要搶第一，即使遇到情如手足的獅子同伴，也會拚盡全力來個良性競爭，看看誰勝誰負。但獅子終究是愛面子、重名聲的人，要是沒有先談清楚遊戲規則，恐怕一不小心擦槍走火、翻臉不認人的機率是很高的。

如何調出兩人的美味關係？

你有的，對方也有，你缺的，對方也缺，兩個人就好像照鏡子一樣。感情好的時候麻吉得不得了，但是一言不合、起衝突時，嚴重性也會甚於其他人。其實，彼此對對方的心情是惺惺相惜的，不僅相互欣賞優點，也會為對方的弱點擔心，那麼，何不勇敢地表達出自己心裡真正的心意呢？兩人應該經常交換生活心得，多給予對方鼓勵，要說氣話之前先冷靜一會兒再溝通，即可避免無謂的爭端。

獅子 vs 處女

關係指數 ★★★ 特調滋味 平淡無奇 祕密武器 各司其職

獅子把重點放在大方向，認為只要方向對了，接下來的計畫和策略就能發揮得宜，贏得勝利的機率自然會大大提高；處女則把精力都放在小細節，認為只有緊抓每一個細微處，才可能把每個步驟做到精確，到最後呈現出完美的成果。再者，獅子做事總是大刀闊斧，講求的是快速，不願意讓枝枝節節的小事影響進步，而處女卻老是往小地方鑽，力求步步紮實，強調時效與品質同樣重要，缺一不可。獅子雖然知道處女是一個得力助手，有處女在一旁規畫執行，勢必如虎添翼，效率瞬間成長數倍，甚至數十倍，但這些優點卻無法抵銷處女愛嘮叨、愛挑剔、愛批評的缺點。獅子和處女都覺得自己沒有調整的必要，同時也承認改變不了對方，還不如各自為政，反而輕鬆愉快。

《星座小熊 第一本星座書：獅子座 給我面子萬事扛》。圖／布克文化提供

如何調出兩人的美味關係？

一個是急性子，一個是慢郎中，兩人的關係並非絕對的對立，相互干擾與相互協助的部分也不大，就像曾經打過照面，但彼此不熟，只是各自過著生活的鄰居。既然雙方之間有本質的差異，就要學著尊重對方的想法和做法，一方不可強勢的要求，另一方也不需以弱勢自居，否則久了一定會爆發難以想像的問題，倒不如平時就建立平等的觀念，自然就可相安無事地繼續相處下去。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：獅子座 給我面子萬事扛》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)