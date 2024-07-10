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一年只有一天！天貺節「求財最靈」 3星座、3生肖準備發大財

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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每年農曆六月初六為「天貺（ㄎㄨㄤˋ）節」（今年為國曆7月11日)，也就是玉皇大帝出巡的日子，照民俗信仰解釋，這一天「補財運」的效果好，也是一年之中陽氣、福氣最旺的日子之一，建議可以在早上出門走走曬曬太陽，獲得玉皇上帝賜福。清水孟國際塔羅小孟老師也曝有3星座、3生肖拜完玉帝、虎爺後，有機會發大財。

報導，命理師楊登嵙表示「天貺節」，「貺」就是指賜給，贈予的意思。據傳在天貺節，玉皇大帝會到民間出巡，因此民眾要趁著玉皇大帝出巡時，來求壽、補運、補財庫、祈福、求赦罪，如果能在這天多做好事、說好話、積陰德，或多或少都能達到添財、添好運的目的。

小孟老師也在Youtube影片指出，天貺節也是玉皇大帝一年只開一次天門的日子，所以也被認為是一年之中補財庫的大吉日，同時這一天也是虎爺的生日，因此有3星座、3生肖拜完玉皇大帝和虎爺後會財運驚人。

小孟老師點出，第三名為天秤座與屬猴的人，拜完後會明顯感受到受重視的程度有明顯落差，也會因此帶來不少財富。第二名則為金牛座和屬狗的人，拜完後刮刮樂的靈感會增強，而且會有偏財運，最近可以好好打扮一番，有機會遇到上流社會的貴人。第一名則為獅子座或是屬龍的人，拜完後會出現更高的成就，有機會可以到國外或是離島旅遊，可能會在旅途中遇到貴人，甚至出現帶金的桃花。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 天貺節 星座 獅子座 生肖 財運 金牛座

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