殺破狼週運勢／天蠍無形財富增加 單身射手脫單好時機

白羊座：

整體運勢

學習運方面，木星在學習宮位持續前進，想學習某種技藝，會尋求到非常優秀的老師指導，使你茅塞頓開。還是學生的白羊座，會進入自己屬意的科系或學校就讀。

家宅運方面，太陽持續在家宅宮位行進，生病的親人身體痊癒，家庭恢復生氣。正要搬家的白羊座，會尋求到環境較佳的居所，並很快的打包入住新居，生活穩定下來。

本週須注意的部分

感情運方面，金星進入戀愛宮位，受到冥王星影響，桃花旺盛的時期，會有外在條件不錯的人來搭訕，但要當心爛桃花，很容易吸引到恐怖情人追求。感情穩定的白羊座，自己或情感對象有心靈出軌的現象。

金錢運方面，火星與天王星合相在金錢宮位，預期外的花費特別多，可能換3C用品，或是購買較為昂貴的生活必需品。某些白羊座則是在手遊方面課金太多，嚴重擠壓到生活費用。

金牛座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的太陽相位良好，會趁著假期，到各處遊覽，或是打工渡假，體驗旅遊的樂趣。某些金牛座則是需要到外地出差，差旅待遇良好，可順便逛逛當地風光。

金錢運方面，木星持續在金錢宮位行進，相位良好，薪資獲得提升，或是營業額的業績亮眼，花錢會比較奢侈。某些金牛座則是縮減不必要的開支，發覺經濟狀況變得比較寬裕。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到金星影響，會遇到掌控欲較強的主管，甚至會在工作場所安裝監視系統。正在創業的金牛座，會執著於事業某個細節，導致許多事務卡關。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，受到冥王星影響，會想重新裝潢房子，對於居住空間的風水十分講究，也因此花更多錢去改變空間的陳設。某些金牛座的家人較為專制，對於自己想做的許多事情都加以干涉。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的太陽相位良好，會有一些臨時兼職的機會，可多賺一些零用錢，生活比較寬裕。某些雙子座的薪資有微調的機會，此時也很適合與上司斡旋加薪相關事宜。

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，會選擇較為昂貴慵懶的旅遊方式，搭乘遊輪或是到渡假村享受大自然的洗禮。然而金星受到冥王星影響，要當心因為一些因素，受困在某些區域，歸途受阻。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的冥王星受到金星影響，雖然考試獲得很高的分數，但是指導者對你的要求較為嚴厲，會要求產出相當數量的論文與報告，連喘息的時間都沒有。

工作運方面，儘管木星在命宮行進，但由於土星與海王星在志業宮位退行，目前登上一個光鮮亮麗的位置，但是許多人會故意讓你難堪，執行一些事務時容易被刁難。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的火星與天王星呈現合相，會加入一個奇異的團體，裡頭有許多志同道合的人士，社交生活變得忙碌。某些巨蟹座交到許多奇怪的朋友，覺得他們的想法很前衛，也刺激到自己的思考方式。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽持續在命宮行進，注意心血管方面的疾病，有頭暈、目眩、心悸的症狀，千萬不要輕忽。冥王星在疾厄宮位行進，留意泌尿系統的問題，多攝取水分，同時也要重視私密處清潔。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星受到金星影響，情感對象在這段時間慾望特別強烈，雙方在親密關係上難以配合，導致對方的不滿。單身的巨蟹座，可能會在交友軟體上亂槍打鳥，尋求一夜情，容易惹上爛桃花或恐怖情人。

金錢運方面，金星進入金錢宮位，受到在財務宮位的冥王星影響，會分期付款購買昂貴的物品，日後的可支配資金受到限制。有投資習慣的巨蟹座，會錯過好時機出脫手上好不容易升值的持股，日後持續在被套牢的狀態。

整體運勢

人際關係方面，木星在人際關係宮位行進，會參加許多活動或課程，認識許多領域的專業人士，日後會成為你重要的人脈。某些獅子座遇到前所未有的困難，會遇到專業人士伸出援手幫忙。

工作運方面，火星與天王星合相在志業宮位，在職場危機處理能力佳，化解了很大的危機。某些獅子座目前正在轉業的關鍵期，會不斷地考證照、上講習課程，開新的副業，忙到沒時間休息。

本週須注意的部分

感情運方面，金星進入命宮受到冥王星影響，對喜歡的人有強烈的佔有慾，可能會把對方嚇到退避三舍。感情穩定的獅子座，則是一直想掌控情感對象的行蹤，反而弄巧成拙，被對方討厭。

健康運方面，金星與水星齊聚命宮，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統與喉嚨發炎。土星與海王星齊聚疾厄宮位，某些獅子座長期被憂鬱症所苦，或是因為久病而感到厭世。並要當心筋骨、牙齒、皮膚的病變。

處女座：

整體運勢

工作運方面，木星持續在志業宮位行進，在職場受到拔擢，坐上主管職的位置，管理許多重要的事務。某些處女座則是正在創業階段，目前業績亮眼，對於未來充滿了信心。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽相位良好，遇到任何困難會有貴人伸出援手幫忙，某些處女座則是會參加一些活動或團體，認識來自各界的人脈，往後會是你的助力。

本週須注意的部分

感情運方面，海王星與土星在感情宮位退行，與情感對象面對生活的辛苦，經常爭吵，會覺得這段關係已經走不下去。某些處女座莫名其妙被喜歡的人封鎖，自己也不知道做錯了什麼。

健康運方面，在健康宮位的冥王星受到在精神宮位的金星影響，工作有過勞的傾向，注意泌尿系統的問題，多攝取水分，以及留意私密處的清潔與保養。精神壓力較大，睡眠狀況不良，此時也是心理疾病的好發期。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，太陽持續在志業宮位行進，相位良好，在職場表現亮眼，先前付出的努力都感到值得。某些天秤座會暫時代理主管職，許多事務掌握良好，同仁們皆對你的管理能力感到服氣。

學業運方面，在學業宮位的木星相位良好，會遇到優秀的指導者，讓你茅塞頓開，學業大有斬獲。某些天秤座會到海外留學，或是當交換學生，在國外的學校大開眼界。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到金星影響，會有條件優秀的情敵和你競爭喜歡的人，此時不能再優柔寡斷，若無法給對方實際的承諾，可能會被人橫刀奪愛。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星受到冥王星影響，某些朋友的掌控慾太強，常強迫你做你不願意的事情，會想離對方遠一點，保持安全距離。某些天秤座對於他人的情感問題置喙過多，容易公親變事主，不要多管閒事為佳。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，與水星齊聚，工作十分有效率，許多任務執行得有聲有色，受到許多人的稱讚。當主管或是老闆的天蠍座可獲得得力的助手，將許多的雜事辦好，將自己需要打理的事情變得輕鬆許多。

金錢運方面，木星持續在財務宮位行進，正在打理許多與資產相關的事宜，有些天蠍座要買賣房產，或需要辦理財產繼承的問題。有投資習慣的天蠍座，目前投資標的正在上揚階段，無形的財富增加。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到金星影響，會為了裝修居家環境，暫時需要忍受一些不便。某些天蠍座常常受到鄰居的噪音干擾，雙方可能因為溝通不良而交惡。

感情運方面，在感情宮位的天王星與火星呈現合相，有些自己覺得沒什麼大不了的問題，會成為壓垮兩人關係的最後一根稻草，一言不合吵起來，馬上被提分手，並且完全沒有轉圜的餘地。

射手座：

整體運勢

遠行運佳，金星進入遠行宮位，與水星齊聚，在海外旅行，行程安排順利，並因為特殊身份，獲得機艙或住房升等的待遇，十分愉悅。某些到海外出差的射手座，差旅待遇極佳，還可以順便遊覽當地風光。

感情運方面，木星持續在感情宮位行進，與喜歡的人結為連理，或正在同居狀態，感情十分甜蜜。單身的射手座目前桃花旺盛，會邂逅許多條件不錯的人士，有脫單的機會。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與天王星合相在工作宮位，職場突發事件多，常常幫人收拾殘局到深夜，覺得很倒楣。某些射手座工作過勞，生理時鐘混亂，甚至罹患自己意想不到的疾病。

健康運方面，火星與天王星合相在健康宮位，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時免疫系統較差，容易罹患急性疾病發高燒，這段時間工作量較大，當心過勞引發的突發性疾病。

摩羯座：

整體運勢

工作運佳，木星持續在工作宮位行進，會進入到較為友善的職場，或派駐到比較愉快的單位工作，工作雖然忙碌，但每一天都覺得是愉快的。某些摩羯座則是跳槽到組織較大、待遇較好的公司工作。

金錢運方面，金星進入財務宮位，與水星齊聚，購物會善用信用卡點數，而獲得許多折扣，買到物超所值的東西。有投資習慣的摩羯座，標的物指數略有上揚，可選在適當時機出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與天王星合相在戀愛宮位，與喜歡的人因為一些突發事件而吵架，會覺得對方有些不講理。某些摩羯座則是覺得喜歡的人態度忽冷忽熱，情緒也隨之起伏，情緒常常難以平靜。

旅遊運方面，土星與海王星持續在旅遊宮位退行，對於任何形式的旅遊都興趣缺缺，不論到哪都覺得很麻煩，這段時間會不想出遠門。某些摩羯座則是出門旅行遇到騙子，或是碰到故意哄抬價格的店家，感到不愉快。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，受到冥王星影響，喜歡的人與別人相談甚歡，對你卻不理不睬，會覺得有些吃醋。但其實對方是在試探你對他的感覺，好好表達自己的情感很重要。

工作運方面，太陽持續在工作宮位行進，在職場表現亮眼，成為眾人目光的焦點，是專業領域中的指標性人物。某些水瓶座會覺得在目前的職場很愉快，沒有勾心鬥角的事件，對於目前的工作環境很滿意。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星在金錢宮位持續退行，已經過著節約的生活了，卻還是覺得錢不夠用，經濟狀況常令你煩惱。某些水瓶座的戶頭因為一些事件遭到凍結，裡頭存放的資金看得見卻用不到，感到很心煩。

家宅運方面，火星與天王星合相在家宅宮位，注意電器與爐火的使用，居家門戶要當心宵小入侵。與親人冷戰中，會有一陣子在外頭遊蕩，不想回家。某些水瓶座會自己在外租屋，不想和親人一起生活。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，與水星齊聚，工作效率高，用兩三天的時間便把一週的工作量消化完成，多出許多發呆、滑手機的閒時間。某些雙魚座承接了一份光鮮亮麗的任務，成為許多人羨慕的對象。

感情運方面，太陽持續在戀愛宮位行進，與喜歡的人關係明朗化，對方可能向你告白，兩人很快就進入交往狀態。感情穩定的雙魚座，則是會和喜歡的人天天膩在一起，什麼事都不做也很愉快。

本週須注意的部分

交通運方面，火星與天王星合相在交通宮位，交通工具故障連連，外出時，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高。搭乘大眾運輸系統時也容易遇到不愉快的事件。這段時間需特別注意交通安全。

健康運方面，金星進入健康宮位，與水星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統與喉嚨不適，土星與海王星在命宮退行，皮膚、筋骨、牙齒的老毛病舊疾復發，容易引發憂鬱或恐慌，留意心理方面的疾病。

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