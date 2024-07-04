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小暑周六到！ 命理師：5生肖「越熱越旺」大招財氣 鼠人緣超好、牛名利雙收

聯合新聞網／ 文／命理風水專家邱彥龍
圖／pakutaso
圖／pakutaso

本周六(6)小暑報到，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，小暑群芳譜「暑氣至此尚未極也。」代表溫度還會持續升高，而有五個生肖也是遇凶則吉，越熱越旺，屬鼠的人鴻運當頭，人緣運超級好；生肖牛者若懂得把服務做好，該有的名與利一樣不少，屬馬的專業白領，大財運噴發，屬猴的有升官發財機會，至於生肖狗者，只要顧好人脈，會有意想不到的驚喜。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(7/6 至7/22)運勢最強的5生肖，分別是：

Top5 ：狗

屬狗的朋友，這段期間是財富增長期，快速圈粉的時候到了，把人脈資源整理好，事業財就能有所進展，記得多多聚會，有活動參加是好事，會有意想不到的驚喜。

Top4 ：猴

屬猴的朋友，這段期間事業運強、名聲遠播，也是增加粉絲的好時機，有升官發財機會，但容易與人因金錢糾紛而導致言語與思想上的衝突，注意工作上妖魔鬼怪多，小心被設局。

Top3 ：馬

屬馬的朋友，在這段期間遇凶則吉，如醫生、命理師、心理師、律師、醫美等專業白領行業有大財運的機會，一切皆在掌控之中，但切記莫與人有口角之爭，容易闖禍。

Top2 ：牛

屬牛的朋友，在這段期間把服務做好，財運和名氣自然就來，開心的做自己想做的事，還要學會把面子給別人，就事事皆能如意，當然也要注意交通安全與健康問題。

Top1 ：鼠

屬鼠的朋友，在這段期間鴻運當頭，投資運、享樂運、貴人運、財運、官運通通都旺得不得了，心情愉快，有名利雙收的氣勢，還有人緣運超好，唯獨要注意的是交通安全，放慢速度安全第一，身體健康問題也要注意，免疫力有點弱。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小暑 生肖 節氣 財運

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