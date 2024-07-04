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三星座年輕脾氣暴…晚年卻富貴！射手老來富、獅子終於學會尊重人

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為老年生活愜意示意圖。圖/ingimage
圖為老年生活愜意示意圖。圖/ingimage

俗話說「從小看大，三歲看老」，指得是一個人個性脾氣如何，從小就可以看出來。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有三個星座脾氣很差，年輕時候可能會因為太暴衝，或是亂發脾氣吃點苦頭，但是因為晚年有錢有福，相對還是可以過好日子。

TOP 3 獅子座

獅子座具有自信、堅定和領導能力，他們渴望成為注意焦點，並希望得到他人的尊重和讚賞。然而，這種自信有時會轉化為自負和霸道，使他們在與他人相處時顯得脾氣不好，缺乏耐心和寬容。不過，隨著年齡的增長，獅子座的人可能會逐漸明白與人相處的重要性，學會更多地尊重和理解他人。晚年可能會獲得更多的尊重和權力，享受到豐富的生活和財富。

TOP 2 射手座

射手座的人通常具有冒險精神和探索欲，他們追求自由和新奇，不喜歡受到束縛和限制。這種個性可能使他們在與他人溝通時顯得直率和缺乏耐心，容易表現出脾氣不好的一面，由於他們對於新事物的好奇心和勇於嘗試的精神，晚年可能會有機會遇到一些意想不到的機遇，從而獲得豐富的生活和財富。

TOP 1 天秤座

天秤座隨著年齡的增長，天秤座的人可能會逐漸學會如何處理情緒，更加冷靜地應對生活中的挑戰。他們的社交技巧和外交手腕也會得到更多的發揮，在人際關係和事業上取得更大的成功。由於他們擅長平衡和調解不同利益之間的關係，晚年可能會獲得更多的尊重和支持，享受到豐富的生活和財富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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