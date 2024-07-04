12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

2024的上半年轉瞬即逝，不管過去半年生活是好是壞，每個人都盼望往後的運勢能更加順遂。對此，日媒《占いTV》分析了十二支（即台灣習俗的十二生肖）下半年的運勢，並給予建議，一起期待精彩的下半年吧！

子年（生肖鼠）

屬鼠的人下半年將朝著自己的目標持續邁進，擁有好運的你，只要積極行動，必能獲得好的結果。儘管在事業方面可能會遇到困難，不過也會出現能幫你度過難關的貴人。

生肖鼠的人可多專注在自我成長上，以學習或結交有同樣目標的朋友為契機，你的世界將變得更加廣闊。

丑年（生肖牛）

屬牛的人將在下半年迎來運勢的上昇期，你過去辛勤耕耘的事物也會開花結果。若遇到難以承受的負擔時，可以試著放手，讓自己過得更輕鬆一些，看清哪些東西是必要的、哪些是可以割捨的，行事將會更加順遂。

生肖牛的人可以在下半年進行祭祖相關事宜，常懷感念之心，祖先也會在關鍵時刻守護著你。另外，金錢方面，比起盼望財富由天而降，不如腳踏實地為佳。

寅年（生肖虎）

屬虎的人對於實踐夢想的渴望將在下半年無限被放大，若藉著這份心情展開行動的話，夢想說不定就能實現喔。在金錢方面，生肖虎的運勢極佳，有機會尋得新的收入來源，資產也會有所提升。

生肖虎的人8月將有美好的邂逅出現，如接獲他人邀約的話不妨試著接受。此外，進行如搬家、轉職、旅行等有關「移動」的行為，也能幫助自己獲得更好的發展。

卯年（生肖兔）

屬兔的人會有一個十分忙碌的下半年，你的才華及技術得以被看見，同時自身也要承擔更加重大的責任，為了身體著想，要明確界定自己的工作與休息時間。

為了儲備年末所需的精力，可以在11月時抽空到戶外兜風、放鬆心情，或者與心靈相通的親朋好友談心交流，透過旁人給予的支持茁壯自己。

辰年（生肖龍）

龍年出生的人，下半年依舊會有好運與機會出現。金錢方面，在夏末秋初時將會迎來好運浪潮，除了獲得意外的財富外，還會開拓新的收入來源，但是，這份好運究竟是福是禍，仍需要謹慎評估。

在戀愛與人際方面，生肖龍的人將在12月達到運氣高峰，除了可能遇見良緣外，透過傳遞自己的愛意與感謝，也可以使自己與他人羈絆變得更深。

巳年（生肖蛇）

所在意的事情，會因為價值觀改變及更加開闊的視野，進而察覺問題的本質，並順利解決煩惱。秋天時，生肖蛇的人在人際上將有密切的互動，抱持著同理心與旁人來往的話，定能奪得眾人信賴。

蛇年出生的人會在2025年獲得天賜好運，2024下半年便是種下希望種子的關鍵時刻，一起期待光明的未來吧！

午年（生肖馬）

屬馬的人須更重視自身感受，屬於你的幸福自會到來。也許日常生活會有些慌亂，總感覺自己一直被時間追著跑，但過著過著，終會有綠洲出現在你眼前。

生肖馬的人將在10月取得爆棚的幸福感、遇見激動人心的好事，它們可能與興趣及你渴望的事物相關，又或者是戀愛方面的良緣。

未年（生肖羊）

屬羊的人過去可能對某些事莫名感到不安，但進入下半年後，好運就會降臨了。7月起，生肖羊的人會因為外國文化的影響，開始期許自己能有所改變與進步。

而到了秋天，你的人氣會大幅提升，許多人開始注意並認可你的努力，這樣或許會讓你略感壓力，但只要相信自己並持續前進，定能抓住實現成功的好運。

申年（生肖猴）

屬猴的人好奇心旺盛，只要找出自己有熱忱的事物，就能在該領域獲得巨大成功。不過，三心二意、什麼都想嘗試是大忌，建議謹慎思考自己真正喜歡的究竟是什麼，並為想做事情排列優先順序。

8月時，你的努力將有所收穫，如果有想完成的事，現在就開始積極行動吧！步入秋天後，能夠為你的夢想提供幫助的人將會出現，屆時只要好好傳達你的心願，它們便會被實踐。

酉年（生肖雞）

屬雞的人下半年在社交上將會有活躍的表現。如果你正在考慮轉職的話，可以試著找看看能夠發揮自我才能的工作。

入秋後，你的居住環境會獲得改善，家庭關係也會更加和諧，屆時，若能適時向周圍的親朋好友表達關心與感激之情，幸福也將常伴左右。

戌年（生肖狗）

下半年，你將會找到自己的人生目標，並打開新世界的大門，而開啟這扇大門的鑰匙，也許會出乎你意料之外，建議可多留意自己兒時喜歡或拿手的事物。

而當你感到迷茫，無法下決定時，與其憑藉理性思考，不妨試著順從內心的想法行事。10月時將是你的活力高峰期，如有想要挑戰的事物，就果斷踏出舒適圈試試吧！

亥年（生肖豬）

屬豬的人將會因為下半年的經歷而有顯著成長，長久以來困擾著自己的問題（如人際、職場上的壓力）也能迎刃而解。

你將會在下半年找到新的方向與目標，並利用夏季為其好好做準備。到了秋季，你的生活會被興趣、娛樂及社交給填滿，無可避免的，金錢開銷也會隨之增加，在理財方面需更加費心。

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