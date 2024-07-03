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農曆6月運勢(下)／虎馬恐破財、猴紅鸞星動、兩生肖有血光災

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為破財示意圖。圖/ingimage
圖為破財示意圖。圖/ingimage

農曆6月將至，命理師湯鎮瑋老師分享「農曆六月生肖運勢大解析（下），生肖鼠、虎、兔、馬、猴、狗、豬要注意⚠️」影片，這裡是指節氣的農曆6月，也從國曆的7月6日(小暑)到8月6日，小暑之後，12地支、24節氣交接，開始進入「未月」，也就是農曆6月。

▍鼠／整理居家環境 迎接好運

農曆五月鼠可能經歷破財，或是工作上面臨不公不義，事情特別多。六月事情慢慢逢凶化吉，也找到答案，水落石出。當六月事情明朗化，好像有轉機，鼠也不要太高調，到處宣傳或太過鬆懈。要當心小人趁虛而入、豬隊友破壞，可能會大起大落，樂極生悲。

建議鼠保持平常心過生活，六月可以多花心思布置居家，打掃家裡，或是汰換家具家電，也可以把重心放在家裡，都能改變家裡風水磁場，延續好運氣。

想要開運，可以多戴穿藍色系衣服飾品，配戴翁珀，也要注意健康，可以拜藥師佛。

▍虎／容易破財 工作會異動

本月在工作上容易有變動，驛馬星動，代表容轉換跑道或是有職務上的調動。如果不是基於情緒性、衝動離職，其他異動就坦然接受吧！自然的異動，可能會讓你有點無奈，無論好壞都接受，要知道順其自然是好事。本月有「小耗星」，容易花錢、破財、掉東西，如果旅遊在外，更要多注意身邊物品，也要控制花費。

「月德星」，代表有貴人、有福報，會帶領你走向好的道路，遇到事情，請不要過度執著，「聰明過頭」反而錯失好運。虎可能家有喜事，也會提升運勢。

想要開運，可以多穿戴綠色衣服飾品，配戴綠幽靈、綠珀，可以多祈求綠度母。

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▍兔／有血光災 多廣結善緣

要注意血光災，可能舊疾復發，有些人要開刀。可能會遇到貴人，幫你解決長期困擾，無論是工作、財務、健康問題，總之多廣結善緣，多請教專業，或是和朋友聊天，可能無意間就找到答案。本月「功名運」入座，很適合考試、讀書、學習第二專長，都有幫助。本月有「更上一層樓」的好運氣，在事業上一定要好好把握，也能帶來正財運

兔本月也犯小人，可能人紅遭嫉，如果有人搶功勞，你也不用太委屈，據理力爭。

想要開運，可以穿戴紅色系衣服飾品，可以配戴紅繩、血珀、粉晶，可以拜藏傳佛教作明佛母。

▍馬／容易破財 可多旅遊布施

「太陽星」入座，要先建立口碑「以名帶利」。太陽「利男不利女」，對女性可能比較勞碌、比較奔波，會有點壓力。很多事情當下得不到利益，但建議要廣結善緣，可能下半年會有回報。

馬驛馬星動，可能工作上會有調動，經常要出差，或是出外旅遊，這些都是好事情。如果有煩惱不妨出去走走，也是好事。馬有點破財跡象，不妨多布施，或是旅遊花點錢，都能累積福德，開拓視野，都是正向花費。

想要開運，可以穿戴綠色衣服或飾品，配戴綠水晶、綠珀，可以拜觀音菩薩或是媽祖。

▍猴／紅鸞星動 注意健康

紅鸞星動，桃花很好，脫單有望，可以多請親友介紹牽線，有機會遇上對的人。如果沒有要求交往對象，不妨去旅遊，去戶外走走，也請廣結善緣，對你也有幫助。有「病符星」，要留意健康問題，不要太過勞累，也當心舊疾復發。

想要開運，可以多穿戴黃色系衣服飾品，配戴蜜蠟、琥珀，可以拜土地公。

▍狗／動中有財 別亂講話

「福德星」入座，代表遇事情都能逢凶化吉，轉禍為福，有貴人來相助。「福德星」也代表因果，本月如果很辛苦，代表這是你的功課，譬如如果犯小人，代表因果提前顯現，讓你大事化小。本月可以多修福報，捐血、做公益、布施都可以，工作上容易有調動，也有旅遊運，會覺得自己有點勞碌，但「動中有財」都是好事。不要捲入人與人的口舌是非，不要搶幫別人主持公道，會影響你自己。禍從口出，不要亂講話。

想要開運，可以穿戴紅色、粉紅色衣服飾品，配戴紅繩、血珀，可以拜作明佛母。

▍豬／有血光災 可能會開刀

本月有血光災，行車走路都要注意，別貪一時快。本月有「白虎星」，不要輕忽身體毛病，該開刀、該處理就去作不要拖。本月可以多學第二專長，無論是一技之長或斜槓人生，都能加分。

想要開運，可以穿金戴銀，穿戴金色銀色衣服，配戴金銀和白水晶，可以拜觀音菩薩。

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