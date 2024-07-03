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7月星座運勢／金牛變箭靶、水瓶有大變動、「這星座」旅遊當心意外

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為星座示意圖。圖/ingimage
圖為星座示意圖。圖/ingimage

占星師米薩小姐分享影片「7月星座運勢｜競爭之月🔥衝突被激化，尋找自我保護的方法！｜2024年運勢」，老師說，七月份衝突容易被激化，發生損失與意外，競爭變強烈，或是一段關係忍久了大爆炸。因為發生在金牛座的宮位，所以經濟財務建議保持安全水位，意外來臨也能保護自己。

▍牡羊

七月要注意職場上的競爭，可能會有相信錯人的情況，牡羊把事情告訴別人，對方意外說出去或是做不好，讓你受到牽連。這種情況已七月為最高峰，建議只能相信你最相信的人，對其他人要保持社交距離，需要有邊界感。

▍金牛

七月是很精彩的月份，金牛可能會成為團體中的箭靶，很容易被看見與針對。金牛不想找麻煩，但麻煩也會找上金牛。建議金牛不引戰、不畏戰，用最強的力道表達立場和態度，讓別人聽見你的聲音。

7月星座運勢。圖擷自米薩小姐占星誌FB
7月星座運勢。圖擷自米薩小姐占星誌FB

▍雙子

七月雙子有種坐不住的感覺，之前沒處理好的隱患可能大爆發，可能會以很不理性的方式呈現，你也無法息事寧人。建議雙子當矛盾發生的時候，請用最高誠意去面對處理，防止衝突變大。

▍巨蟹

巨蟹座七月要注意你的風評，外面討論你的人變多了，評價可能毀譽參半，甚至可能被誤會，會讓敏感的巨蟹很不適應。建議巨蟹不需要到處去解釋，而是要展現自己原則和大方向，用光明磊落的方式給別人看。減少關注別人對你的看法，更要多關注自己內心想成為怎樣的人。

▍獅子

七月要注意和重要人士的關係，像是老闆、客戶、主管，和你尊敬的人，獅子七月和他們溝通非常卡，很容易被誤會，你也聽不懂他們在講什麼，建議要多理解、多體貼，有助化解衝突。也不要把職場低迷氣氛帶回家，兩頭燒會更麻煩。

▍處女

處女七月會很想要出國，但是旅遊運並不好，出門可能會有各種意外，如果非去不可，也請謹慎規劃，不要說走就走。七月有很強的學習欲望，可能會花大錢去進修，如果時間和經濟許可，多學是好事，但不要到處報名但不去上課。

7月星座小祝福。圖擷自米薩小姐占星誌FB
7月星座小祝福。圖擷自米薩小姐占星誌FB

▍天秤

七月要注意經濟財務狀況，請做長線投資變化，不然金錢曲線變動太大，會太刺激。建議不要借錢給別人，也不要花錢亂捧親友的場，建議在金錢方面，要有計畫性和有所保留。

▍天蠍

七月要注意家庭和親密關係，尤其是和另一半住一起的天蠍，家裡很容易變戰場。吵架時要想清楚是要溝通，還是只是想壓倒對方，天蠍容易口不擇言，容易傷到感情。單身天蠍也容易遇到閃電桃花，來得快去得快。

▍射手

七月工作運勢低迷，會覺得越來越沒有樂趣，同事也不給力，覺得有點茫然沒方向。射手座要記得常常給自己稱讚「你很棒」，如果真的沒有動力，建議稍微停頓一下，傾聽內心的聲音，去找自已真心想做的事情，想休息也沒關係，能量會更飽滿。

▍摩羯

七月很熱鬧，在工作和感情上都可能需要去解釋，過程讓人覺得很麻煩。但是摩羯經過不斷溝通之後，彼此的界線感、事情運作會更清晰，但也有可能遇到講不通的人，如果本來就不是同一個圈子，不如放生他們更輕鬆。

▍水瓶

熟悉的人事物可能會有大變動，過去有安全感的地方，現在卻變成焦慮的來源，要知道改變難以避免，確認要斷捨離之前，水瓶可以盡所有努力，如果過程太痛苦，也請放過自己。七月是水瓶調整體質的時間，在身心靈上尋找更適合自己的方式。

▍雙魚

在前些時間得到親朋好友大力支持，七月卻此路不通。親朋好友都各自有事情要忙，無法在一直關心你或給予幫助，請雙魚自己找方法解決，也要去回饋之前幫過你的人。平常要多表達感謝之意，在人脈存摺持續存款，遇到小衝突也不影響感情。

◎本文內容已獲 米薩小姐的星座塔羅 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 米薩小姐

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