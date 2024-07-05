快訊

台積電還會漲！他看好「股價到2千」：本益比至少30倍

日本政府終於淘汰磁片設備了！數位大臣嗨喊：我們勝利了

乳房的光輝與陰霾：從神話到科學的女身故事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小暑好運術：簡單3步驟 助你行大運！幸運生肖揭曉

科技紫微網／ 科技紫微網
圖／pakutaso
圖／pakutaso

小暑，是二十四節氣中的第十一個節氣，標誌著炎熱天氣的正式到來。2024年的小暑將在7月6日到來。這個時期，天氣變得更加炎熱，雷雨也逐漸增多，正是萬物生長茁壯的時候。小暑時節，古人常有曬書畫、曝衣被的習俗，現代人則可以利用這段時間來提升自身運勢，迎接下半年的挑戰。

小暑好運術：簡單3步驟，助你行大運！幸運生肖揭曉(圖片來源：科技紫微網)
小暑好運術：簡單3步驟，助你行大運！幸運生肖揭曉(圖片來源：科技紫微網)

如何在小暑招好運

第一招：小暑黃紙開運法

在小暑當晚23點前，準備一張黃紙，剪下三個50元硬幣大小的圓片，分別用黑筆寫上「乙丁到罡」四個字。將這三個圓片放入紅包袋內，摺好後放在隨身的錢包或書包內，持續三天。這個方法利用奇門遁甲的原理，能有效化解小人帶來的麻煩，同時提升財運

第二招：小暑曬物開運法

古時候皇帝會在農曆六月初六曬龍袍，現代人可以在小暑期間將衣物、棉被、書籍等拿到戶外曝曬，除去霉味與濕氣。同時，也可以幫家中的寵物洗澡，保持它們的健康。這不僅有助於消毒，還能帶來健康和諧的家庭氛圍。

第三招：礦石願望開運法

準備一顆青金石或天河石，形狀可以是球狀或金字塔狀。睡前握著它，想像身體外圍充盈著與礦石相同的藍色，然後對它許願，覆誦「開鴻運保平安」三次，最後將礦石放在頭頂位置如床頭櫃上入睡。這個儀式在小暑期間連續進行14天，有助於招來特別的好運和保平安。

哪些生肖在小暑後轉運

生肖豬

小暑節氣對生肖豬來說是一個重要的轉運時期。工作上，可能會迎來新的機會與挑戰，建議多與同事交流，吸收不同的意見，提升團隊合作能力。在財運方面，有機會獲得額外的收入或投資回報，記得合理規劃財務。感情上，單身的豬兒可能會遇見心儀對象，已婚者則要多陪伴另一半，共享甜蜜時光。

生肖兔

對於生肖兔來說，小暑是一個重新規劃的好時機。這段期間，你可能會發現自己的工作思路變得更清晰，能夠有效地解決長期困擾的問題。在健康方面，建議適度運動，保持身心平衡。財運方面，宜多關注理財資訊，避免不必要的開支。感情運上，單身的兔子有望遇見真愛，已婚者則能與伴侶建立更深厚的情感基礎。

生肖蛇

小暑節氣為生肖蛇帶來了積極的能量。工作上，你的努力和才能將被上司看見，可能會獲得升職或加薪的機會。財運方面，有望通過創新或投資獲得不錯的收益，建議保持積極的態度和敏銳的市場嗅覺。感情方面，單身的蛇兒要多參加社交活動，增加遇見理想伴侶的機會，已婚者則應多與伴侶溝通，增進彼此的了解與默契。

【延伸閱讀】

【上班族大推】最近適合換工作嗎？

【暗藏玄機】你的紫微命盤走什麼命？

科技紫微網

小暑 生肖 財運

延伸閱讀

職場容易吃虧三生肖！虎一根筋、羊太老實、「他」一天到晚背黑鍋

小暑後...4大生肖將得「龍德星」加持、化凶轉吉 兔有意外之財、羊事業成功

三生肖有當「大人物」的命！屬虎天生領導者 一類人善於把握趨勢

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「運勢上揚」：財源廣進

相關新聞

毫無跡象！說分手就分手三星座 牡羊沒新鮮感了、「他」沒好處就閃人

每個人嚮往的愛情，真的是可遇不可求，遇到對的人可以與你廝守到老，遇到錯的人就要面臨傷心欲絕的心境，旺好運分享「這些星座竟然會莫名其妙甩人」，另一半毫無察覺，他們卻可以說分手就分手，瀟灑轉身離去。

小暑好運術：簡單3步驟 助你行大運！幸運生肖揭曉

小暑，是二十四節氣中的第十一個節氣，標誌著炎熱天氣的正式到來。2024年的小暑將在7月6日到來。這個時期，天氣變得更加炎熱，雷雨也逐漸增多，正是萬物生長茁壯的時候。小暑時節，古人常有曬書畫、曝衣被的習俗，現代人則可以利用這段時間來提升自身運勢，迎接下半年的挑戰。

每日星座運勢／水瓶與人合作的事務 投資易有收穫

2024-07-05牡羊座短評：細節很重要。【整體運★★★☆☆】今天另一半容易從你貼心的小動作中發現你細心的一面，對你也會產生更深的愛意。店舖經營者展現熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業

周六小暑報到！ 命理師示警：年底前「三凶象」並行發威 多做1事化解

本周六(6)進入小暑，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，惡魔之星開始發威，另一顆凶星火星又步步逼近，7月21日前需特別注意陸海空嚴重交通意外，還有情感上激烈衝突引發的肢體跟語言暴力，輕則破財，重則害命。這段期間小人浮現，注意不要跟人有太多言語衝突。可多拜土地公、地母、地基主、山神、龍神、東華帝君、金母娘娘等，有助於出入平安順心。

三星座年輕脾氣暴…晚年卻富貴！射手老來富、獅子終於學會尊重人

俗話說「從小看大，三歲看老」，指得是一個人個性脾氣如何，從小就可以看出來。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有三個星座脾氣很差，年輕時候可能會因為太暴衝，或是亂發脾氣吃點苦頭，但是因為晚年有錢有福，相對還是可以過好日子。

4生肖投資有吉兆！農曆六月貴人相挺 財運大爆發

7月6日即將進入農曆六月，星座專家艾菲爾老師在臉書分享，本月有四生肖將受到財神眷顧，無論在事業或投資理財方面，都能夠享受到成功和財富帶來的喜悅。一起來看看，是哪四生肖能在這個月迎來財運大爆發。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。