職場容易吃虧三生肖！虎一根筋、羊太老實、「他」一天到晚背黑鍋

都說職場如戰場，還是需要多點心眼，不然就很容易吃虧。搜狐網分享有三個生肖個性超老實，最容易在職場上吃虧被騙甚至背黑鍋，快看看有你嗎？

▍虎 一根筋到底 勸不聽

屬虎的人就是傳說中的「一根筋」，不管是什麼事情，他們一旦認定了，誰也勸不聽。儘管他們答應別人，可是做事還是會按照自己內心的想法來做事。而屬虎的人「一根筋」的最主要原因，就是他們知識淺薄，不懂裝懂又不聽人勸，所以他們在職場裡面肯定是容易吃虧。

▍羊 別人說什麼都信

屬羊的人也是非常老實的類型，他們的親友最知道，羊天性老實，也喜歡與人為善，他們在工作裡面太容易相信別人了，一點心機都沒有。

▍狗 唯唯諾諾 牆倒眾人推

屬狗的人太害怕自己犯錯誤，也害怕自己承擔責任，所以一做事就會謹小慎微，表現得唯唯諾諾，這也導致他們難以做出重要決定，而且他們的工作夥伴也非常厭煩他們這種性格，所以當工作出現問題，總是「牆倒眾人推」的時候，所有人一起甩鍋給屬狗的人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。