周六小暑禁忌多！三類人有衰事、別吃辣…準備「黃色紙」招財

7月6日(周六)就是廿四節氣的「小暑」，也是太陽經過黃經105度的位置，這個時節天氣會漸漸變熱，因此稱為「小暑」。古人用大小暑，代表氣候炎熱的程度。俗語說：「小暑大暑，上蒸下煮。」顯示小暑天氣炎熱，大暑天氣酷熱。

清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享「小暑」當天有哪些禁忌，還有開運發大財的方法。

《小暑5禁忌》

1.小暑不宜曝曬：

小暑天氣逐漸炎熱，因此不宜在外曝曬太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。

2.忌辛辣與油膩食物：

小暑不宜吃太辣的食物，若吃太辣或太油容易上火導致腸胃不順。

3.室內冷氣不宜開太強：

室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。

4.忌安門：

小暑天氣悶熱，容易有午後雷雨，也易淹水，因此古人在農民曆上特別「寫勿安門」，安門容易有水淹上門。

5.三種人易有衰事：

屬牛的人當日要當心煞氣過重，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。

雙魚座受到海王星與土星逆行，不宜去海邊或河邊以免衝到水煞。

摩羯座受到冥王星逆行影響，不宜吃太冰冷食材，以免身體外熱內冷導致感冒生病。

《小暑開運法》

小暑可以準備一張黃色的紙，在黃紙上剪三個圓圈代表太陽，因為小暑為陽，陽氣旺盛，三個太陽也代表三陽開泰，再放到紅包袋裡，再放到皮夾三天再丟掉即可，就能招來強大的財氣。

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